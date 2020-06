Disneyland Paris : on connait enfin la date de réouverture !

Le parc d'attraction le plus visité d'Europe va enfin rouvrir ses portes, fermées depuis mars. Une bonne nouvelle fois pour les fans de l'univers Disney et les amateurs d'attractions.

Depuis le 11 mai, les français sont déconfinés et la vie retrouve peu à peu sa normalité. Trois semaines après le déconfinement, les bars et restaurant ont pu ouvrir et, dès aujourd’hui, lundi 22 juin, ce sont les cinémas qui peuvent désormais accueillir les cinéphiles (ne manquez pas notre sélection des films à voir pour fêter cette ouverture).

Malgré le déconfinement, Disneyland Paris est resté fermé

Les fans de parc attraction étaient déçus de voir que malgré l’autorisation donnée par le Gouvernement pour la réouverture des parcs, Disneyland Paris ne communiquait toujours pas sur une ouverture prochaine.

Pourtant, les dirigeants du parc réfléchissaient en interne sur la manière de gérer au mieux cette ouverture qui s’annonçait compliquée. En effet, même si le parc ne communique plus sur le nombre de personnes qu’il accueille chaque année depuis 2015, vous étiez cette année là près de 15 millions à avoir découvert ou redécouvert l’univers de Mickey. Un vrai casse-tête pour les gérants en cette période d’épidémie de COVID-19.

Des mesures strictes pour la réouverture

Finalement, les gérants du parc ont fini par rendre publiques les mesures qu’ils comptent mettre en place. On apprenait ainsi par exemple que le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs âgés de plus de onze ans. Une mesure guère étonnante qui ne manquera pas d’en dissuader certains de s’y rendre cependant.

Le gel hydroalcoolique sera présent en masse aux quatre coins du parc et les parades sont logiquement annulées, pour éviter l’attroupement de visiteurs au même endroit. Les mascottes ne seront également plus présentes, le temps que la situation sanitaire ne s’améliore pas.

Un certain nombre d’attractions et d’expériences seront également indisponibles si elles sont dans l’incapacité de respecter la distanciation sociale. Cela annonce une réouverture compliquée, laborieuse, mais pas impossible. Et les gérants ont fini par enfin révéler la précieuse date.

Disneyland Paris ouvre ses portes le 15 juillet

Ce sera donc le lendemain de la fête nationale que le parc ouvrira à nouveau ses portes. Mais outre les mesures citées ci-dessous, n’allez pas croire que vous serez des milliers à vous y retrouver. Non, on parle de réouverture progressive puisque l’accès au parc sera limité. Pour le moment, aucun chiffre n’a été avancé mais la capacité d’accueil maximal de Disneyland Paris sera sans doute drastiquement réduite.

Ces mesures évolueront surement au fur et à mesure que l’été progresse, en fonction très certainement des annonces du Gouvernement. La rumeur voudrait que l’état d’urgence sanitaire soit levée courant juillet, ce qui impliquerait la fin des mesures de distanciation sociale.

Mais avec les milliers de personnes qui se sont retrouvées dans les rues dimanche 21 juin pour célébrer la fête de la musique, beaucoup ont peur de voir une augmentation majeure des cas de contamination à la COVID-19. Il est toujours utile de le rappeler. Si nous sommes certes déconfinés, il est vital de respecter les gestes barrières. Le virus est toujours présent sur le territoire, ne lui facilitons pas la tâche.

La Présidente de Disneyland Paris est impatiente d’ouvrir le parc

Natacha Rafalski, la présidente de Disneyland Paris s’est confiée quant à la réouverture du parc. Elle et son équipe se disent « impatients de rouvrir les portes de nos parcs aux visiteurs« . Dans plusieurs pays européens, de nombreux parcs ont déjà rouverts sans complication notable, ce qui encourage les dirigeants de Disneyland à faire de même – le communiqué met en avant d’ailleurs « l’élan positif des nombreuses réouvertures dans l’industrie du tourisme en Europe« .

Les visiteurs devront comprendre qu’ils ne retrouveront pas immédiatement le parc qu’ils aiment tant. Il vous faudra composer avec ces nouvelles normes, le temps qu’elles durent. On compte évidemment sur la communication du parc pour nous tenir au courant quant au nombre maximal de visiteurs présents au même moment, et nous ne manquerons pas de vous le communiquer.

La quasi-totalité des parcs d’attraction en France vont désormais ouvrir, de quoi réjouir les amateurs de sensations fortes. Il ne nous reste enfin plus qu’à attendre la prochaine prise de parole du gouvernement (toutes les trois semaines) qui devra nous tenir bientôt au courant de nouvelles évolutions ; et peut-être vers une levée définitive de l’état d’urgence sanitaire pour l’été ?