Scènes de ménages : la série bientôt supprimée de M6 ! Les fans vont être déçus…

Qui ne connaît pas Scènes de ménages, la série diffusée sur M6 ? Depuis 2009, la majorité des français qui regardent la télévision ont dû au moins voir un sketch !

Cette petite série met en scène divers couples de tous âges dans leur vie quotidienne. Nous pouvons donc retrouver :

Les plus jeunes : Leslie et Léo

Les jeunes parents : Emma et Fabien

Les quinquagénaires : Liliane et José

Les plus âgés : Huguette et Raymond

Le plus grand écart d’âge : Camille et Philippe

Les couples Liliane et José ainsi qu’Huguette et Raymond sont là depuis le début de l’émission. Ils sont d’ailleurs les chouchous du public ! Les plus âgés forment un couple qui s’amuse à rire du malheur des autres. Cyniques et sarcastiques, ils n’hésitent pas à se faire de mauvaises blagues mais ce n’est pas pour autant qu’ils ne s’aiment plus. Ils font beaucoup rire les fans de Scènes de Ménages.

10 saisons et 3000 épisodes plus tard, "Scènes de ménages" est encore là ✊ #TPMP pic.twitter.com/d3YCzxR0ds — TPMP (@TPMP) January 16, 2020

Scènes de Ménages : M6 déprogramme la série !

Le programme rencontre un fort succès chez les français de toutes les générations. Avec les différents couples présentés dans l’émission, beaucoup de gens peuvent se sentir concernés par leurs histoires. Ils ne couvrent bien entendu pas toutes les possibilités de couples (les internautes réclament d’ailleurs un couple homosexuel) mais la Production de M6 a fait une belle réussite.

Scènes de ménages : bientôt un couple gay dans l'émission phare d'M6 ? La réponse dévoilée https://t.co/i79us4CC3g pic.twitter.com/AxKFkWg9J1 — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) November 13, 2019

Malgré tout, la série Scènes de Ménages va être déprogrammée de son heure habituelle… Eh oui, vous avez bien lu ! Vous ne pourrez plus regarder votre programme favori le soir sur M6. La chaîne télévisée a décidé de remplacer Scènes de Ménages par son autre série En Famille à partir du 27 juin.

Si vous souhaitez tout de même continuer à regarder votre petite série, M6 rediffuse des épisodes dans l’après-midi et le weekend. C’était en fait un choix nécessaire pour le renouvellement des séries proposées par la chaîne. De plus, la Production n’avait plus d’inédits à diffuser, contrairement à En Famille où ils proposeront des épisodes bien nouveaux.

La série Scènes de Ménages remplacée par En Famille

En Famille parle un peu des couples à sa manière mais met plutôt l’accent sur la vie de famille en général. En effet, elle met en scène une famille entière sur plusieurs générations avec des intrigues et blagues très différentes. Encore une fois, les téléspectateurs peuvent s’identifier à plusieurs personnages : les grands-parents, les ados, les jeunes parents de jumeaux, l’ami squatteur, la femme divorcée avec deux enfants qui retrouve l’amour, … il y a l’embarras du choix.

En Famille a déjà été diffusé plusieurs fois par M6 et rencontre également un beau succès. Les français seront donc en majeure partie contents de retrouver cette émission.

Pendant la diffusion de En Famille, les acteurs de Scènes de Ménages auront le temps de tourner les nouveaux épisodes. Avec le coronavirus, tout était bien plus compliqué, surtout que certains acteurs font partie des personnes à risque.

Dès la rentrée, nous pouvons imaginer retrouver nos personnages favoris avec des sketchs inédits ! Pour plus de fraîcheur et de nouveauté, M6 va surement retravailler les histoires des couples et, pourquoi pas, ajouter de nouveaux personnages jamais vus.

Avec le coronavirus, les chaînes de télévision ont dû reporter de nombreux programmes

Ce n’est pas la seule Production qui a décidé de déprogrammer une série pour un autre programme. France 3 a par exemple pris la décision d’enlever les deux épisodes de Plus Belle La Vie car les rediffusions marchent moins bien. Ils ont remplacé le deuxième épisode par le jeu télévisé animé par Alex Goude « Jouons à la maison ». Le jeu était sensé être programmé uniquement pendant le confinement mais force est de constater qu’il a très bien marché.

Que les fans de Plus Belle La Vie se rassure : des épisodes inédits reviennent dès le 29 juin ! Les acteurs et l’équipe de tournage ont bien travaillé car la Production craignait à l’origine de ne pas pouvoir revenir avant septembre.

Avec le coronavirus, toutes les chaînes de télévision ont dû s’adapter pour proposer des programmes intéressants aux téléspectateurs malgré les restrictions sanitaires. Le secteur de la culture a particulièrement souffert et il va être compliqué pour les professionnels de se relever !