This is Us sur M6 : 4 nouveaux épisodes pour les fans, est-ce pour se débarrasser de la série ?

Il faut apprécier cette série pendant que la chaîne décide de la diffuser. En effet, il suffit de regarder les audiences pour comprendre que This is Us n’arrive pas à percer. Aujourd’hui, il est assez difficile d’attirer le regard des téléspectateurs puisqu’ils doivent jongler avec de nombreuses productions toutes aussi différentes les unes que les autres. Le choix est tellement vaste que vous passez finalement votre temps sur le Web à chercher des épisodes à regarder.

Quatre épisodes pour This is Us pour vider les stocks ?

Généralement, lorsque les séries trouvent leur public, il y a toujours un épisode inédit par semaine, voire deux lorsque ce sont des saisons conséquentes avec 22 épisodes par exemple. La fréquence offerte par M6 est certes réjouissante, mais elle pourrait être de mauvais augure. En effet, en proposant près de 4 épisodes inédits de This is Us toutes les semaines, M6 pourrait finalement se débarrasser plus rapidement de cette série qui n’arrive pas à décoller contrairement à d’autres comme Grey’s Anatomy.

Si vous n’êtes pas devant votre télévision ce jeudi 11 Juin, vous pourrez toujours découvrir les épisodes de This is Us en replay .

. Des plateformes de streaming vous proposent également les différents épisodes si vous ne voulez pas manquer une seule miette.

Vous avez donc rendez-vous sur M6 à 21h05 environ, mais les programmes commencent souvent un peu plus tard désormais.

Ces quatre épisodes sont inédits, mais il faudra veiller jusqu’à plus de 23h30 pour les regarder dans leur intégralité. Il y a de grandes chances pour que la chaîne souhaite se séparer de This is Us.

Quel est le synopsis des quatre épisodes ?

Vous avez donc rendez-vous à 21h05 pour l’épisode 9 de la saison 2 qui se focalisera sur Katy et Toby. Ils auront tendance à prendre un tournant radical et Rebecca fera en sorte d’encourager sa fille qui veut devenir chanteuse. À 21h55, ce sera au tour de l’épisode 10 qui sera centré sur Shauna, elle refusera d’ailleurs de quitter la maison des Pearson sans Deja. Ce sera également l’heure pour découvrir les universités, Randall et Jack se lancent alors dans une recherche effrénée. L’épisode 11 est programmé pour 22h40 et vous suivrez Jack qui prendra des vacances avec sa famille. Kevin passera son temps à lire des comics et Rebecca sera aussi absorbée par la littérature. Enfin, M6 vous proposera l’épisode 12 de la saison 2 à 23h30.

Vous serez aux côtés de Kate qui tentera désespérément de trouver une robe de mariée. Le programme est donc intense pour cette soirée du 11 Juin et le replay devrait être disponible le lendemain si vous souhaitez regarder les épisodes inédits tranquillement au cours du week-end. Il faudra par contre fuir la toile pour ne pas avoir de spoilers qui sont souvent relayés sur Twitter.