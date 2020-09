PSG sur Amazon Prime Video : une bande-annonce incroyable ! Découvrez les images de l’épisode 1

Depuis quelques semaines, le PSG est ciblé par de nombreuses critiques notamment à cause de ses performances en Ligue des Champions. De plus, le club est la cible du coronavirus, car plusieurs cas positifs ont été identifiés ces derniers jours. Neymar a par exemple été malade même s’il est asymptomatique. Vous pourrez donc découvrir le 15 septembre le fameux documentaire qui sera publié cette fois sur Amazon Prime Video. Les amateurs du ballon rond ont déjà pu découvrir un reportage concernant Anelka sur la plateforme de streaming concurrente.

Il y a 1mois jour pour jour ,avec deux but en prolongation , le @psg obtien une qualification en demi-finale de la @ChampionsLeague , la première sous QSI…#ToutPresDesEtoiles 💭🏆👀 pic.twitter.com/M4evDmEv3R — Vice-champion d'Europe et fier 🙌 (@Quentin_l31) September 12, 2020

Les premières images d’Ici, c’est Paris !

Il faut savoir que le club existe depuis près de 50 ans, il fallait donc lui rendre hommage. Si la gloire n’a pas toujours été au rendez-vous, la passion est très forte. Dans Ici c’est Paris, le documentaire retrace dont 5 décennies pour le Paris-Saint-Germain, les moments inoubliables jusqu’à aujourd’hui. Les premières images sont donc sympathiques et vous pourrez découvrir le documentaire en entier le 15 septembre sur Amazon Prime Video.

Une BA pour #ToutPrèsDesEtoiles, premier épisode de la série documentaire Ici c'est Paris, 50 ans de passion, autour du @PSG_inside 🔥 Episode en ligne sur @PrimeVideoFR le mardi 15/09, et la suite en 2021. Très très hâte ! https://t.co/wMXQNnGims — Maximilien PIERRETTE ⚡️ (@maxp26) September 11, 2020

Des images inédites devraient être proposées dans ce reportage qui est considéré comme une mini série .

. Les équipes de tournage ont notamment pu obtenir des situations sympathiques, elles ont suivi de très près le club.

Les coulisses du PSG n’auront plus aucun secret pour vous et dans Tout près des étoiles, vous pourrez découvrir cette course pour décrocher le trophée européen.

Le reportage est le fruit du travail de CAPA et de PSG TV. Vous aurez quatre épisodes à découvrir sur cette plateforme réservée forcément aux abonnés. Vous serez plongé au coeur du quotidien des joueurs, vous aurez aussi une présentation de la Ligue 1, les différents titres… Cette série proposera ensuite des images de l’année dernière et de la saison en court. Il y aura peut-être des clichés de la naissance du club qui a pu voir le jour il y a 50 ans ! Par contre, il faudra être très patient pour la suite, car les trois prochains épisodes ne seront pas diffusés dans la foulée. Les fans devront attendre de longs mois.

Le PSG reviendra en 2021 pour les autres épisodes

C’est donc un avant-goût qui sera proposé à tous les fans du ballon rond. Si le 15 septembre permettra de dévoiler le premier épisode, les autres seront disponibles au cours de l’année 2021. C’est assez long et les fans pourraient être déçus de constater que la saison 1 de ce reportage est finalement décousue. Le documentaire dédié au PSG connaît déjà un franc succès sur les réseaux sociaux puisque les tweets sont nombreux afin d’annoncer la publication de la bande-annonce décrite comme vibrante. Plusieurs footballeurs seront bien sûr à l’honneur, car comment envisager le PSG sans Neymar ou Mbappé.

🎥 𝗜𝗖𝗜 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 – #ToutPrèsDesÉtoiles 🔴🔵 Plongez dans un documentaire exclusif ! ✨ Le 15 septembre, découvrez le tout premier épisode sur Prime Video. 📺@PrimeVideoFR pic.twitter.com/eGNUwBQ7AD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2020

Les deux joueurs découvrent un début de saison assez problématique notamment à cause du coronavirus. Mbappé n’a pas pu participer au second match de l’Équipe de France face à la Croatie à cause de ce diagnostic précis. Il est donc à l’isolement, ce fut aussi le cas pour Paredes, Di Maria et Neymar. Ce dernier est un patient asymptomatique, il a donc le coronavirus, mais les symptômes ne s’expriment pas. Il reste toutefois positif et donc contagieux, d’où la nécessité qu’il soit à l’écart. Si vous souhaitez découvrir les premières images du documentaire Ici, c’est Paris, vous n’aurez aucune difficulté pour les trouver notamment via les comptes officiels du PSG.