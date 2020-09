Mbappé atteint par le coronavirus sera absent pendant plusieurs matchs, Leonardo est en colère !

Le PSG doit faire face à un problème de taille avec notamment plusieurs contaminations avec Neymar, Di Maria et Paredes. L’information a été partagée il y a quelques jours et les rencontres face à Lens ou l’OM sont donc menacées. Nous ne savons pas à cet instant si les trois joueurs pourront se retrouver sur la pelouse. Il y a toutefois une certitude, car Kylian Mbappé ne sera pas au rendez-vous. Le test réalisé ce lundi a été rendu positif, le joueur est donc atteint par le coronavirus. Il n’était pas présent sur la pelouse ce mardi face à la Croatie, il sera également aux abonnés absents avec le PSG.

7 joueurs déclarés positifs au coronavirus

Le retour de la Ligue 1 s’annonce chaotique puisque les joueurs sont de plus en plus nombreux à être déclarés positifs. Dans ce cas de figure, le PSG doit trouver des solutions pour les deux prochaines rencontres à savoir face à l’OM et à Lens. En effet, Kylian Mbappé sera absent pour les deux matchs, mais, Neymar, Di Maria et Paredes pourront peut-être reprendre leur maillot pour affronter l’Olympique de Marseille. Il faut savoir que le planning est assez serré et la situation devient difficile pour l’équipe parisienne.

Sept joueurs du PSG ont désormais été testés positifs au coronavirus : 🇦🇷 Angel Di Maria

🇦🇷 Mauro Icardi

🇦🇷 Leandro Paredes

🇧🇷 Marquinhos

🇧🇷 Neymar

🇨🇷 Keylor Navas

🇫🇷 Kylian Mbappé pic.twitter.com/ZqDjTRvo2v — Actu Foot (@ActuFoot_) September 7, 2020

Mbappé ne pourra pas être aux côtés de ses coéquipiers pour la rencontre face à Lens le 10 septembre .

. Le match très attendu du 13 septembre contre l’OM sera également mis de côté.

Il y a également une incertitude pour deux autres rencontres, celle du 16 septembre contre le FC Metz.

L’attaquant du PSG pourrait aussi manquer le match contre l’OGC Nice le 20 septembre prochain.

Il faut savoir que l’isolement est de 14 jours, le planning sera donc très serré et il ne pourra pas jouer pendant les prochaines journées de la compétition. Le groupe du PSG sera forcément beaucoup plus faible notamment face à Lens puisque plusieurs têtes d’affiche ne seront pas présentes. Alors que le Paris Saint Germain a essuyé une dramatique défaite lors de la finale de la Ligue des Champions, les dirigeants espèrent briller en Ligue 1.

🔴 Kylian Mbappé a été testé positif au coronavirus et est contraint de quitter le rassemblement de l'équipe de France. (@telefoot_chaine) pic.twitter.com/84bPjHgdIK — Actu Foot (@ActuFoot_) September 7, 2020

Leonardo est très en colère contre la fédération

Si vous avez suivi les actualités de lundi 7 septembre, vous avez pu découvrir une multitude d’articles concernant le test positif de Mbappé. Toutefois, la presse a été la première apparemment à être mise au courant. Leonardo qui est le directeur sportif du PSG a donc appris la mauvaise nouvelle dans la presse. La Fédération française n’a pas communiqué au club le résultat, ce qui a donc entraîné une vraie colère chez les dirigeants du PSG.

🗣💬 "C'est inacceptable ! On a appris la presse qu'on avait un joueur positif. Personne de la FFF nous a communiqué. C'est un manque de respect !" La colère de Leonardo après qu'il ait appris par la presse le test positif au Coronavirus de Kylian Mbappé#RMCLive pic.twitter.com/EmA3UGvmTG — After Foot RMC (@AfterRMC) September 7, 2020

C’est inacceptable d’apprendre par la presse qu’on a un joueur, notre joueur positif, a déclaré Leonardo, très en colère, ce lundi soir sur RMC. Ils communiquent et renvoient le joueur chez lui et maintenant on fait quoi ? Personne de la Fédération n’a appelé le PSG. Personne n’a communiqué avec nous.

Leonardo selon le journal L’Équipe aurait été contraint de joindre Kylian Mbappé notamment pour savoir si l’information qui circulait dans la presse était réelle. Cela montre qu’il y a donc un vrai problème au niveau de la communication et est-il normale que la presse soit mise au courant avant le groupe du PSG ? Dans tous les cas, l’absence de Mbappé lors des prochaines rencontres pourrait peser lourd dans la balance alors que le PSG traverse déjà une situation difficile. Il faudra donc attendre la fin de la rencontre face à Lens notamment pour savoir si le contexte est réellement complexe pour Leonardo ou si le groupe se prépare à une saison insupportable.