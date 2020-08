PSG vs Bayern Munich : Paris supprime la fan zone et s’inquiète des conséquences

Lorsque le PSG a pu gagner sa place pour la finale de la Ligue des Champions, les rassemblements ont été nombreux dans la capitale française. Les spécialistes tirent la sonnette d’alarme alors que le coronavirus est toujours au rendez-vous. Certains estiment que cela pourrait provoquer un cluster assez inquiétant puisque toutes les personnes n’étaient pas protégées. Les critiques sont alors nombreuses, mais du côté de Lyon, les débordements ont également eu lieu. L’affiche de la finale est désormais connue, mais ce sont les conséquences qui sont redoutées.

Pour suivre la finale PSG – Bayern, ce sera à la maison ou dans un café, mais finalement pas dans une fan zone #UCLfinalhttps://t.co/Yl7cFXnVd3 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 20, 2020

Aucune fan zone à Paris pour le match PSG/Bayern

C’est donc une place de choix que le Paris Saint Germain pourrait décrocher, mais la mairie de Paris ne veut pas avoir un cluster sur les bras. Alors que le masque est obligatoire dans certaines rues de la capitale, certains estiment que les conséquences seront problématiques dans quelques jours. Une recrudescence des contaminations sera-t-elle au rendez-vous ? Pour éviter au maximum les rassemblements, il a été décidé que la fan zone ne serait pas au rendez-vous.

PSG en finale : pas de fan zone à Paris, le match retransmis au Parc des Princes

👉 https://t.co/9sCezLuBUs pic.twitter.com/O3fnPwZd0u — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) August 20, 2020

La finale de la Ligue des Champions se fera entre le Bayern et le PSG dimanche prochain .

. Alors que la rencontre entre le Bayern et l’OL n’a pas forcément été très intéressante, les supporters attendent ce nouvel affrontement.

5000 personnes seront accueillies dans des conditions spécifiques au Parc des Princes puisque le match sera retransmis.

Une fan zone de supporters parisiens à Marseille ? La dernier traquenard aussi bien orchestré c'était les Noces Pourpres mdrr https://t.co/z0sOfeIF8z — Will 🇩🇿🇫🇷 (@Wiillem_X) August 19, 2020

Aucune fan zone ne sera au rendez-vous comme peut le mentionner le Parisien, mais les débordements seront-ils identifiés ? Il est difficile de penser que la situation sera différente surtout si le PSG remporte la Ligue des Champions. Il y a de grandes chances pour que la ferveur soit à son comble, cela entraînera alors une marée humaine dans les rues de la capitale. N’oublions pas que le coronavirus est toujours d’actualité en France et surtout en Île-de-France. La zone est d’ailleurs sous surveillance, car si la situation devait à dégénérer dans les prochains jours, un confinement local pourrait être décidé. Le but premier consiste à limiter le plus possible la propagation du virus.

La rencontre, un possible cluster ?

Plus de 200 clusters sont identifiés sur le sol français. Ce sont des rassemblements qui favorisent la propagation du coronavirus. Plusieurs scénarios sont prévus notamment par Jean Castex et Emmanuel Macron. Anne Hidalgo doit relever le défi de son côté de proposer aux supporters un cadre sécurisé sans que les rassemblements entraînent des contextes chaotiques. Certes, il est difficile de penser que tout se déroulera dans le meilleur des mondes. Il suffit de regarder toutes les manifestations pour constater que les débordements ont parfois pris une ampleur conséquente notamment à Paris.

Personne n’a par exemple oublié le mouvement des gilets jaunes avec ces individus vêtus de noir qui avaient « détruit » partiellement l’Arc de Triomphe et ils avaient réduit à néant certains magasins. Il faut alors croiser les doigts pour que la journée de dimanche se déroule sans problématiques majeures. Il faut aussi espérer que Paris ne sera pas à l’origine d’un cluster géant, car les conditions pourraient être désastreuses. Le confinement a déjà montré ses faiblesses notamment pour l’économie, il serait dommage d’en arriver à ce stade. Dans tous les cas, vous pourrez suivre la rencontre depuis votre domicile grâce à la télévision, mais également au Parc des Princes. Il n’y aura par contre aucune fan zone notamment à Paris.