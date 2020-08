Ligue 1 menacée ? Trois suspicions de coronavirus pour l’OM !

La ligue 1 devrait passionner les adeptes du ballon rond dans les prochains jours, mais le coronavirus est toujours d’actualité. En effet, du côté de l’OM, trois cas sont déclarés comme suspicieux, le coronavirus n’a pas été validé, mais un premier test a été effectué. En effet, Jordan Amavi a été atteint, cela provoque donc de vives inquiétudes du côté des supporters. Cette situation est aussi inquiétante alors que les chiffres montrent une recrudescence des cas sur le sol français. L’Agence France Publique a précisé que plus de 3000 nouveaux cas avaient été listés ces 24 dernières heures.

La reprise de la Ligue 1 est-elle menacée ?

Pendant le confinement, les sportifs ont été contraints de rester chez eux, les entraînements ont parfois été mis de côté. De ce fait, le retour à la compétition n’a pas toujours été très simple pour les professionnels. Toutefois, il y avait une lueur d’espoir avec la reprise de certaines rencontres, mais la ligue 1 approche à grands pas. L’ambiance est relativement morose, mais elle pourrait devenir très problématique si le coronavirus continue de prendre de l’ampleur.

OFFICIEL✅ Dans un communiqué, l’OM annonce la détection de trois nouveaux cas suspicieux de Coronavirus au sein de l’effectif. Comptabilisant 4 cas (Amavi testé positif cette semaine), le match de Ligue 1 contre Saint-Étienne est menacé. pic.twitter.com/5YeWQxtzMM — Passion Football Club (@PassionFootClub) August 16, 2020

Dimanche, le club de l’OM a annoncé que trois cas de coronavirus étaient suspectés alors que Jordan Amavi a été positif .

. Un communiqué de presse a été relayé selon BFMTV, cela montre que la situation est prise avec le plus grand sérieux.

Le club avait pourtant pris toutes les précautions nécessaires pour que la propagation ne soit pas envisagée.

Bien sûr, le club n’a pas dévoilé le nom des footballeurs qui sont concernés par les suspicions, car il y a à ce stade un secret médical à respecter.

Pour l’instant, la ligue 1 n’est pas menacée, mais les entraînements de l’OM pourraient être bouleversés.

Il faudra sans doute attendre les prochains résultats pour en apprendre un peu plus concernant la situation. Dans tous les cas, le club a décidé d’annuler un entraînement qui était prévu ce lundi puisque la situation ne permet pas de l’organiser dans les meilleures conditions. Bien sûr, les joueurs sont sans doute plongés au coeur d’un contexte assez stressant.

L'OM suspecte trois nouveaux cas de Covid-19 dans son effectif ce dimanche soir. Le match de vendredi soir contre Saint-Etienne, prévu dans le cadre de la première journée de Ligue 1, est menacé. https://t.co/j4Tr19QLJy pic.twitter.com/resGgR00A8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 16, 2020

D’autres clubs de la ligue 1 sont aussi touchés

Si les regards sont tournés actuellement du côté de l’OM à cause de ce cas positif et de trois autres suspectés, il est important de préciser que d’autres clubs sont concernés. En effet, la ligue 1 sera proposée dans quelques jours alors que les effectifs de Nantes et de Strasbourg ont été touchés. Certains ont précisé que le match amical organisé contre Montpellier a été un cluster. De ce fait, des reproches ont été identifiés à l’encontre du RC Strasbourg. Près de 9 cas ont été listés et apparemment, des tests n’auraient pas été organisés avant la rencontre.

Si il y a PSG – Lyon en finale vous allez acheter quel maillot les marseillais ? — Melvyn (@PSGAyrun) August 15, 2020

Le milieu sportif n’est donc pas épargné par le coronavirus et c’était déjà le cas avant la première vague. Le monde du football avait été stoppé, l’Euro a même été annulé. La compétition aura lieu l’année prochaine au même titre que plusieurs manifestations sportives. Depuis le début de l’été, d’autres polémiques ont vu le jour notamment dans le secteur du tennis alors que Roland Garros devrait commencer dans quelques semaines. Plusieurs joueurs ont été contaminés par le Covid-19. Il faut désormais espérer que la situation ne prendra pas d’ampleur significative, car dans le cas contraire, la compétition pourrait finalement s’arrêter, ce qui serait dramatique.