Coronavirus : découvrez si vous êtes situés dans un département à haut risque

Du mardi 11 août au mercredi 12, 1.397 cas supplémentaires diagnostiqués positifs à la Covid-19 en l’espace de 24 heures seulement. Le pays faisait état ce même mardi d’un total de 30.329 morts liés au coronavirus, soit 15 nouveaux décès en une journée.

Les jeunes adultes plus concernés

Ainsi, depuis quelques jours, l’agence sanitaire Santé publique France a pris l’initiative de tirer le signal d’alarme signalant aux Français concernant une « nouvelle tendance à l’augmentation de la circulation du virus SARS-CoV-2 » sur l’ensemble du territoire métropolitain et en particulier chez les jeunes adultes. « La circulation du virus s’intensifie, notamment chez les jeunes et dans certaines régions, dans les métropoles de Paris et Marseille », a averti lundi 10 août le ministre de la Santé.

Le nombre de cas déclarés positifs à la Covid-19 chez les 20-30 ans est grimpé en flèche ces dernières semaines. Ce taux particulièrement plus élevé chez les jeunes s’explique par leur présence majoritaire aux événements festifs dans des établissements clos ou restreints comme les clubs et les bars.

« La deuxième vague a démarré »

« En France métropolitaine, le nombre de départements dépassant le seuil de 10 pour 100 000 habitants continue d’augmenter. Le nombre de départements classés en niveau de vulnérabilité modéré ou élevé pour le SARS-COV-2 est toujours en augmentation, avec 15 départements classés en niveau de vulnérabilité modérée et deux en vulnérabilité élevée », a alerté Santé publique France ce lundi 10.

Le chef du service de réanimation à l’hôpital de Garches a d’ailleurs estimé lundi sur LCI :

« la deuxième vague a démarré il y a une dizaine de jours environ ».

Vérifiez si vous êtes dans une zone à risque

2 départements ont franchi le seuil d’alerte . La ville de Paris compte à elle seule 50,6 personnes positives au Coronavirus pour 100.000 habitants et Cayenne qui explose le compteur avec une propension de 121, 8 cas pour 100.000 habitants.

. La compte à elle seule 50,6 personnes positives au Coronavirus pour 100.000 habitants et qui explose le compteur avec une propension de 121, 8 cas pour 100.000 habitants. 18 départements sont considérés comme étant à risque « modéré » c’est-à-dire ayant un taux de personnes déclarées atteintes du Coronavirus allant de 20 à 50 habitants pour 100.000. Il s’agit des départements numérotés : 6, 13, 31, 45, 53, 54, 59, 72, 74, 78, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 977, 978.

Ces données sont celles délivrées par Santé publique France le mercredi 12 août 2020.

Si vous ne vous trouvez actuellement pas dans ces zones citées, en déplacements ou à votre domicile il est nécessaire de rester prudents et de respecter les gestes barrières car la situation évolue quotidiennement. Par ailleurs, les préfets pourront étendre l’obligation du port du masque afin de stabiliser la situation.