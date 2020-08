Vacances d’été : reprise épidémique, vers un confinement fin août ?

Vous avez pu vous libérer l’esprit pendant les vacances d’été, cela vous a permis notamment de penser à autre chose que la contamination, les problèmes respiratoires et la fièvre. Certes, les médias ont évoqué tout au long de l’été les différents symptômes, la recrudescence des cas, mais certains ont pu clairement se détacher. De ce fait, les congés se terminent pratiquement pour tout le monde, il faut alors envisager le retour à l’école et au travail, mais la tension est palpable. En effet, les autorités compétentes souhaitent alerter les Français : il y a une réelle reprise épidémique.

La moyenne des cas de Coronavirus en France sur 7 jours dépasse les 2000 cas pour la première fois depuis avril. Seconde vague ou réminiscence de la première, faute des jeunes ou du manque de port du masque en entreprise, ça craint pour la suite, pour la société comme le CAC40. — Nicolas Chéron (@NCheron_bourse) August 15, 2020

Une circulation active du virus en France

Comme peut le révéler le journal L’Express, il est important de préciser que la circulation du coronavirus est au rendez-vous. Les vacances d’été ont-elles été problématiques ? Fallait-il fermer les frontières ? Le gouvernement a-t-il opté pour les bonnes méthodes ? Ces questions ont forcément rythmé vos congés que ce soit sur la plage ou dans les campings, voire sur la route avec votre famille. Les dernières statistiques montrent que près de 3000 cas sont identifiés en 24 heures et cela dure depuis plusieurs jours.

« La situation est préoccupante, il y a un retournement de la tendance. Les chiffres peuvent paraître minimes mais ils sont tous en augmentation » #Covid_19 : Macron et le gouvernement face à la peur de la seconde vague https://t.co/SXSxeNbPIy — Le Monde (@lemondefr) August 17, 2020

Pour Paris et les Bouches-du-Rhône, la circulation du coronavirus est dite active .

. Pour les touristes qui reviennent de Londres par exemple, il y a une mise en quatorzaine qui a été décidée pour ne pas aggraver la situation.

Les préfets pourraient annoncer de nouvelles mesures dans les prochains jours pour que la situation ne soit pas catastrophique.

Tous les Français ont peur d’un scénario bien précis à savoir le retour du confinement. C’est pour cette raison que la vigilance est de mise, mais certains estiment que le retour à l’école et en entreprise ne sera clairement pas classique. De ce fait, il est tout à fait possible que le masque soit encore obligatoire pendant plusieurs semaines. Le journal précise que les interdictions pourraient être au rendez-vous et des fermetures d’établissements ne sont pas à exclure. Finalement, les vacances d’été ont-elles été bénéfiques ? Pour de nombreux Français, la réponse est négative et ils sont plusieurs à penser que le confinement fin août sera inévitable. Pour l’heure, il n’est pas envisagé, d’autres solutions sont privilégiées.

Ce matin les chaînes d’info excitent la peur des français par l’emploi de vocabulaire irresponsable : explose, inquiétant, seconde vague, etc. La propagande est en marche pour nous maintenir tranquille. A l’inverse Macron excite Liban et Biélorussie !!!! — la picarde gauloise♦️🇫🇷🇪🇸🇪🇺 (@MonbazonDe) August 17, 2020

Comment se protéger pendant les vacances d’été ?

Chez les jeunes, une augmentation des cas est identifiée. Ce sont donc près de 3000 cas qui ont été enregistrés au cours du week-end du 15 août. Vous ne devez pas négliger les protections avec notamment le port du masque même s’il n’est pas obligatoire. Certaines villes ont décidé de l’imposer à tous les citoyens, mais vous n’êtes pas obligé d’attendre que ces mesures soient prises. En effet, certains Français portent le masque dès qu’ils sortent de chez eux depuis de longues semaines, ils n’ont donc pas attendu les décisions du gouvernement. Pensez à prendre du gel hydroalcoolique pour vous désinfecter très régulièrement les mains. Certains commerces vous proposent cette solution pour supprimer les germes, mais d’autres ont supprimé les distributeurs.

Restez à une bonne distance d’un mètre au minimum, vous pouvez utiliser des gels sous la forme d’un spray pour désinfecter certains objets que vous pourriez toucher comme les poignées, les charriots ou encore les portes… Les enfants doivent également être protégés, il est recommandé de leur proposer un masque dès 11 ans. Pendant vos vacances d’été, ne laissez pas de côté les mesures de protection, il serait dommage d’être malade pour la fin de vos congés.