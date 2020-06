Les Bronzés : bientôt une suite à la trilogie avec les Bronzés 4 ? En attendant, les bronzés font du ski sont de retour sur TF1 !

Attention, coup de vieux ! Le célèbre film français « Les bronzés font du ski est sorti » est novembre 1979, il y a bientôt 41 ans…

Les Bronzés : un succès phénoménal en France

Depuis, son succès est toujours aussi fort dans l’hexagone même en 2020, tout comme « Les bronzés », le premier opus de la saga. TF1 l’a d’ailleurs bien prouvé la semaine dernière en diffusant « Les Bronzés » à 21h05.

Le film a enregistré les meilleures audiences de la soirée avec 4,7 millions de téléspectateurs (soit 20,7% des part d’audience) selon les chiffres de Médiamétrie. Il a été suivi par la série de France 3 « Cassandre », qui a réussi à réunir 4,24 millions de spectateurs et de loin par France 2 qui a capté 1,8 millions de français.

« Les bronzés » reste donc une valeur sure que le public se plaît à voir et à revoir. Demain soir, TF1 continue en diffusant le deuxième volet : « Les Bronzés font du ski ». On est certains qu’il va faire un carton plein car c’est sûrement le plus apprécié et le plus connu de la trilogie. On y suit toujours les aventures de la bande de vacanciers qui se retrouve cette fois-ci à la montagne, dans la station de Val d’Isère. Mais on ne présente plus ce film désormais culte !

Les Bronzés : un quatrième film va-t-il sortir ?

Alors que les français prennent plaisir à redécouvrir la saga des bronzés, une question se pose : est-il possible qu’un 4ème opus soit tourné ? Avec les mêmes acteurs évidemment :

Michel Blanc, le fameux Jean-Claude Dusse

Thierry Lhermitte, incarnant Popeye

Christian Clavier, le docteur Jerome Tarer

Marie-Anne Chazel, interprétant Gigi

Josiane Balasko, jouant Nathalie Morin

Gérard Jugnot, son mari Bernard Morin

Dominique Lavanant, en tant que Christiane

Bruno Moynot, dans le rôle de Gilbert Sellman

En tous cas, l’idée de les voir réunis plairait certainement à leurs fans… Mais pour Thierry Lhermitte, s’ils sont réunis, ce ne sera pas lors d’un 4ème film des bronzés. « Qu’on fasse un autre film, c’est possible, mais un autre « Bronzés », ça m’étonnerait » a-t-il expliqué dans une interview pour Le Parisien.

Les Bronzés : il n’y aura pas de 4ème film…

Rappelons que malgré les critiques, le troisième film de la saga a enregistré plus de 10 millions d’entrées après sa sortie en 2006, ce qui est un score remarquable ! Patrice Leconte, le réalisateur a également assuré qu’il n’y aurait pas de 4ème opus. Cependant, pour répondre aux questions et amuser les fans, il a imaginé ce que serait le scénario des Bronzés 4 : les Bronzés dans une maison de retraite.

Mais si le scénario n’existe pas, ce n’est pas que pour ça que le film ne sortira pas. Les acteurs n’ont pas forcément envie de tourner un quatrième film. « Les Bronzés 3 c’est un souvenir bizarre. Il y avait une pression de dingue, tout le monde attendait ce film comme tout le monde attend Les Bronzés 4 qui ne se feront jamais. La pression a un peu nui à l’insouciance qui était la nôtre » avait tout d’abord expliqué Patrice Leconte.

On peut comprendre qu’au final, tourner le 3ème épisode en 2006 n’avait pas été très agréable… surtout après les critiques reçues par la suite. En effet, les spectateurs s’attendaient au film de l’année et jamais ils n’ont été si exigeants. Pour cette raison, il est toujours difficile de prévoir une suite à une saga si populaire. Ça a été la même chose avec Star Wars où les nouveaux films ont été vivement critiqués par les fans inconditionnels ou comme Le Seigneur des Anneaux avec Le Hobbit.

Les Bronzés : Michel Blanc ne veut pas tourner dans un quatrième volet

Pour revenir aux acteurs, Michel Blanc est formel de son côté: il ne veut pas tourner à nouveau pour les Bronzés. « Les Bronzés 4, ce sera sans moi, mais je n’interdis pas aux autres de le faire » avait-il déclaré aux journalistes de Télé-Loisirs.

Si on revoit l’équipe des Bronzés, ce sera donc potentiellement dans un autre film, comme l’a expliqué Thierry Lhermitte ! En attendant, les fans de la saga peuvent profiter des rediffusions proposées par TF1.