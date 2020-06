Thierry Lhermitte – Mystérieux trouble neurologique qui le ronge au quotidien !

Il a beau être l'un des acteurs les plus populaires de l’Hexagone, Thierry Lhermitte n'en reste pas moins un homme avec ce que cela comporte de bons côtés, mais aussi de mauvais côtés, à l'image de cette maladie rare qu’il partage avec Brad Pitt.

L’inoubliable Popeye, de la bande des Bronzés, se fait plutôt discret dans les médias et sur les réseaux sociaux, comparé à d’autres stars françaises.

Pourtant, à de très rares occasions, l’acteur se confie sur les événements importants de sa vie, comme il a pu le faire au micro de France Info il y a quelques mois.

À cette occasion, le comédien aux yeux bleus s’était notamment confié sur ses soucis de santé, et sur sa maladie peu commune, qui lui pose parfois des problèmes au quotidien.

Le handicap visuel de Thierry Lhermitte

Alors qu’il est âgé de 67 ans, l’ex-membre du Splendid peut se vanter d’avoir une maladie commune avec Brad Pitt. En effet, Thierry Lhermitte est atteint de prosopagnosie, aussi appelée cécité faciale, une maladie rare provoquée par une lésion cérébrale, comme un AVC ou un traumatisme crânien, et qui se traduit par une difficulté à reconnaître et identifier les visages. Cette caractéristique peut vite devenir un véritable handicap dans la vie de tous les jours, surtout pour quelqu’un aussi médiatisé que Thierry Lhermitte, amené à rencontrer un certain nombre de personnes. Après avoir caché ce trouble pendant de nombreuses années, l’acteur du « Dîner de cons » a décidé d’en parler publiquement, afin que les gens comprennent qu’il n’était pas irrespectueux ou prétentieux lorsqu’il ne les reconnaissait pas. La prosopagnosie est une maladie extrêmement rare, puisque l’on estime qu’elle touche à peu près 2 % de la population mondiale.

« Quand pour la troisième fois, je me présente à quelqu’un qui m’a pourtant déjà dit dix minutes avant, ‘Je vous ai déjà vu’, c’est horrible. Je mets alors cela sur le compte de la blague. En fait, c’était sincère. », se confie Thierry Lhermitte.

Le comédien a longtemps vécu sans savoir qu’il souffrait de ce trouble, découvert il y a seulement une dizaine d’années. Il a donc dû trouver des astuces pour reconnaître les autres, et fait plus que jamais attention à des détails, comme, la voix, la démarche ou encore l’odeur.

Thierry Lhermitte peut compter sur le soutien de sa femme

Si l’acteur a souvent joué des personnages à femmes, comme dans la série des « Bronzés », il est un homme très différent dans la vie réelle, puisqu’il est l’heureux mari d’une certaine Hélène depuis plus de 40 ans. Alors que l’acteur parle très rarement de sa vie privée, il s’était confié il y a quelques années au magazine Paris-Match.

L’acteur reconnaît que ce mariage heureux lui a permis de garder les pieds sur terre, malgré son succès dans le cinéma français.

De même, il avouait être toujours très amoureux de sa femme après toutes ces années.

Afin de préserver son couple, Thierry Lhermitte ne manque pas de secrets, et notamment comme il le dit lui-même « avoir conscience que cela peut s’arrêter n’importe quand ». Selon ses propres propos, c’est ce qui expliquerait la longévité d’une relation, car il se remet tout le temps en question, conscient que sa femme pourrait partir pour mieux que lui. Une astuce payante il faut croire, qui semble fonctionner à merveille pour le couple.