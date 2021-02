Les avatars débarquent sur Facebook : comment faire pour créer le votre dès aujourd’hui ?

Sur Facebook, vous avez peut-être un avatar, mais celui-ci est-il dangereux ?

Si vous passez par des applications sans vérifier la légalité ou encore le fonctionnement, vous pourriez vous retrouver face à une grande difficulté.

En effet, certaines applications peuvent utiliser cette création pour intégrer votre compte et donc le pirater.

Tout ce qui est extérieur à Facebook demande la plus grande vigilance et cela vous évite de commettre des erreurs préjudiciables.

Alors si vous souhaitez créer un avatar, suivez nos conseils pour être à l’abri de toutes les dangerosités du Web.

Créez un avatar qui vous ressemble sur Facebook

Vous ne souhaitez pas utiliser une photo de votre vie privée, car vous ne voulez pas vous dévoiler. L’avatar peut donc être sympathique, mais certaines applications que vous pouvez dénicher sur le Web sont souvent problématiques, car elles cachent des malwares ou d’autres logiciels malveillants. Elles sont alors susceptibles d’envahir votre compte et vous aurez rapidement des problèmes puisque celui-ci sera piraté.

Choisissez alors des applications reconnues pour la création des avatars sur Facebook comme Bitmoji.

Vous avez aussi l’occasion d’opter pour une photo obtenue avec un Memoji d’Apple.

Vous devez vous rendre également dans le menu de ce réseau social proposé par Mark Zuckerberg.

Sélectionnez ensuite les avatars notamment pour créer celui qui pourra vous correspondre le plus.

Vous pouvez donc sélectionner une coiffure, la forme du visage ou encore la couleur de vos yeux, les fonctionnalités sont nombreuses comme c’est le cas pour d’autres applications, mais celle-ci est officielle et à l’abri de tous les désagréments.

Personnalisez votre avatar pour le partager à vos amis

Suivez alors le guide pour être certain de choisir toutes les caractéristiques, mais si vous avez un avatar proposé avec Bitmoji sur iOS, vous ne serez pas contraint d’adopter ce fonctionnement. En effet, vous pourrez notamment sur Messenger utilisé immédiatement ces avatars que vous pouvez créer selon vos besoins et il sera même envisageable de sélectionner une tenue différente en fonction de vos humeurs. De plus, Bitmoji a l’avantage d’être une application qui peut être compatible avec d’autres applications comme Skype, Slack ou encore Twitter et même Instagram. Dans certains cas de figure, le partage est un peu plus complexe, mais vous serez en mesure de profiter pleinement de votre nouvel avatar sans avoir des problèmes au niveau de la protection des données personnelles.

Si une App vous demande de lier votre compte à Facebook, sachez qu’elle sera en mesure de récupérer toutes les données de votre profil que ce soit les photos, la localisation, les discussions, les vidéos… La réponse est donc importante, car forcément, les informations peuvent être vendues à des fins publicitaires. Si vous ne souhaitez pas participer à cet univers, vous pouvez clairement vous focaliser sur des applications officielles chez Apple ou encore Facebook. Cela n’est pas valable seulement pour les avatars sur Facebook, vous devez être vigilant pour l’ensemble des réseaux sociaux qui sont souvent des passoires.