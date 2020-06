Fortnite chapitre 2 saison 3 reporté, mais voici toutes les indiscrétions !

Comme c’est le cas pour chacune des nouvelles saisons, les joueurs tentent de glaner quelques informations pour être certain que les dates seront bonnes et maintenues. Une première déception a été identifiée puisque le chapitre 2 de la saison 3 est reporté de quelques jours seulement. Il y a toutefois quelques indiscrétions qui traînent sur la toile et vous pourriez être finalement satisfait. En effet, les rumeurs annoncent un univers exotique pour ce nouveau chapitre.

Il faudra donc attendre quelques heures seulement pour découvrir ce chapitre tant attendu alors qu’il a tout de même eu un retard d’une semaine environ. Les joueurs ont massivement commenté cette actualité sur les réseaux sociaux, mais normalement, ce mercredi, vous pourriez découvrir le chapitre 2 de la saison 3 de cette saga très appréciée par tous les profils. Ce sont surtout les enfants et les adolescents qui sont prêts à passer des heures devant leur écran pour suivre ces péripéties, mais certains adultes ont été contaminés par la fièvre Fortnite.

Epic Games n’a pas communiqué sur le déploiement des thèmes, des armes ou encore des skins .

. Certaines spéculations basées sur des leaks montrent toutefois un monde exotique avec une île éventuellement et peut-être un sous-marin.

Il faut bien sûr être vigilant avec toutes les spéculations et les révélations seront faites le 17 Juin, à savoir ce mercredi.

Pour dénicher les nouvelles armes et les skins, il faudra bien sûr partir à la recherche et cela devrait occuper de nombreux joueurs. D’autres rumeurs sont assez différentes, elles mentionnent la présence d’une fusée, il est donc difficile de connaître l’univers réel de ce chapitre 2 de la saison 3 de Fortnite.

Epic Games communique sur le report du chapitre

Les joueurs ont été clairement déçus lorsque les studios ont pris la parole pour annoncer une nouvelle peu réjouissante. En effet, la situation actuelle ne permettait pas apparemment de sortir en temps et en heure le chapitre 2 de la saison 3 de Fortnite. Les évènements ont donc entraîné un report de quelques jours. En effet, dans son message, Epic Games évoque les contextes assez difficiles en France et dans le monde entier depuis la mort de George Floyd il y a quelques jours aux États-Unis. Les studios ont donc choisi de laisser du temps aux membres de l’équipe pour se consacrer à leur communauté et à leur famille.

Le lancement de la saison 3 avec le chapitre 2 est toutefois programmée pour le 17 Juin, mais aucune heure précise n’a été partagée par les studios. Ce dernier remercie toutefois les joueurs notamment pour leur patience et leur compréhension alors que la situation est difficile. Vous devez donc patienter désormais quelques heures pour découvrir ce nouveau chapitre qui sera peut-être basé sur une île avec un environnement très exotique.