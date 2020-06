Fortnite : la saison 3 une nouvelle fois repoussée ! Les fans vont être déçus

Les fans de Fortnite vont être une nouvelle fois déçus. Cela fait déjà deux fois que la Saison 3 du Chapitre 2 de Fortnite est reporté. Et ce n’est pas fini car Epic Games a décidé de reporter une troisième fois la sortie du dernier opus…

Mais cette fois-ci contrairement aux autres, la raison est on ne peut plus claire. Le studio américain de développement de jeux vidéo Epic Games a souhaité décaler de quelques jours la sortie du jeu en raison du mouvement « Black Lives Matter ». De nombreux artistes ont repoussé la sortie de leurs vidéos, films etc. pour protester contre le racisme aux USA. Ce mouvement a atteint l’hexagone et de nombreuses célébrités françaises ont décidé de le rejoindre.

Epic Game repousse la sortie de la saison 3 de Fortnite suite à l’affaire Georges Floyd

Pour rappel, ce mouvement s’est développé suite à la mort de Georges Floyd. Georges Floyd était un citoyen afro-américain, interpellé par des agents de police américains. Ils l’ont arrêté violemment, l’ont plaqué au sol et l’un des policiers a écrasé son cou avec son genou. Suppliant de le laisser, il est finalement décédé par étouffement. Cet acte ayant conduit à la mort de l’homme a été qualifié de raciste et la population s’est révoltée.

Epic Game a donc expliqué que ce n’était pas du tout le moment de lancer cette mise à jour alors que les Etats-Unis étaient secoués par l’affaire Georges Floyd. Ils préfèrent repousser de quelques jours pour laisser du temps à leurs équipes pour respirer et se remettre de leurs émotions.

« Nous avons une conscience aiguë de la douleur que nos amis, nos familles, nos collègues, nos joueurs et nos communautés ressentent », a déclaré la société de production.

Fortnite : la saison 3 sera dévoilée le 17 juin !

La Saison 3 de Fortnite ne sortira donc pas le 11 juin, comme initialement annoncé après deux anciens reports.

« Notre équipe a hâte que Fortnite aille de l’avant, mais le lancement de la Saison 3 doit laisser à nos équipes le temps de se concentrer sur eux-mêmes, sur leur famille et sur leur communauté. » a expliqué Epic Games dans un communiqué. Une belle décision de la part du géant de l’industrie du gaming qui préfère mettre en avant le côté humain plutôt que le côté rentabilité.

Une nouvelle date a heureusement été communiquée ! Les fans pourront donc profiter à fond de leur jeu à partir du mercredi 17 juin. Epic Games a également appris aux joueurs que le grand événement qui termine avec beauté la Saison 2 aura lieu le lundi 15 juin.

The new launch date for Chapter 2 – Season 3 is June 11. Read more here: https://t.co/CzCGBDODUV — Fortnite (@FortniteGame) May 28, 2020

Fortnite : l’histoire d’un jeu au succès mondial

Depuis la sortie du jeu en 2017, Fortnite a rencontré un succès mondial très rapidement. Il touche un public très large, des plus jeunes aux plus âgés. Aujourd’hui, le jeu enregistre plus de 350 millions de joueurs dans le monde. S’il est autant joué, c’est aussi parce qu’il est gratuit.

Mais ne vous inquiétez pas, Epic Games gagne beaucoup d’argent grâce à une technique simple. En effet, bien que le jeu soit gratuit, la société de production a développé une boutique où les gamers peuvent se payer des nouveaux looks. Ce n’est pas un très grand investissement et beaucoup d’entre eux sont prêts à payer quelques euros ou quelques dollars pour avoir un personnage davantage personnalisé.

Fortnite propose deux modes de jeu :

« Save the World » , qui est à joueur en équipe. 4 joueurs doivent s’entraider pour survivre dans un monde postapocalyptique avec des zombies. C’était ce mode là qu’il y avait à l’origine du jeu.

, qui est à joueur en équipe. 4 joueurs doivent s’entraider pour survivre dans un monde postapocalyptique avec des zombies. C’était ce mode là qu’il y avait à l’origine du jeu. « Battle Royale » qui a largement contribué au succès fou de Fortnite et qui a été rajouté en septembre 2017. Dans ce mode de jeu, 100 joueurs s’affrontent sur une île et le but est qu’il n’en reste plus qu’un. Si vous pouvez jouer en solo, vous pouvez également constituer des équipes. A ce compte-là, il faut que l’équipe entière survive.

Ce n’est pas le jeu vidéo le plus beau visuellement mais il est particulièrement addictif. Les youtubeurs et gamers du monde entier en ont fait leur terrain de jeu. Ils jouent souvent des parties en direct sur Twitch, la plateforme de live préférée des joueurs.

Avec des millions de joueurs dans le monde, on comprend donc que la sortie de la Saison 3 du Chapitre 2 de Fortnite soit tant attendue ! Encore un peu de patience, elle sera disponible dans seulement 12 petits jours…