Les huit idées reçues que nous avons tous mais qui sont totalement fausses !

Il existe une très grande variété d’idées reçues, autour de la santé, de la géographie, de l’histoire ou même des animaux. On se les répète, de générations en générations, alors qu’une simple vérification permettrait de mettre les points sur les i. On revient avec vous sur les idées reçues les plus connues. Ce sera l’occasion pour vous de briller en société en expliquant à vos proches qu’ils se trompent lourdement. En cette époque où les fakes news sont reines, il est toujours utile de remettre un peu de vérité.

La grande muraille de Chine, histoire d’un fiasco militaire Achevé par les empereurs Ming aux 15e et 16e siècles, le « Vieux Dragon » de 7 000 kilomètres peine à endiguer les incursions des turbulents Mongols à la frontière nord de la Chine. pic.twitter.com/lgSRwDHcPl — Wotro +225🏳️🇨🇮🇨🇮🇨🇮 (@cisseaziz17) February 16, 2020

La grande muraille de Chine visible depuis l’espace

La grande muraille de Chine est impressionnante, et ça c’est vrai. Cet incroyable monument mesure plus de 7000 kilomètres de long. Et cela a suffit à faire naître une rumeur selon laquelle elle serait visible depuis l’espace. Mieux encore, il s’agirait de la seule construction humaine que nos amis les astronautes pourraient admirer. Mais c’est totalement faux. Car si la muraille est longue, elle est aussi fine : seulement 10 mètres de largeur. Elle est donc totalement invisible depuis l’espace.

Les poils repoussent plus vite si vous les rasez

On vous a déjà dit cela plusieurs fois. Surtout, ne rasez pas vos poils, car ils repousseront bien plus vite. Mais encore une fois, c’est totalement faux. Mais cette idée reçue vient en réalité d’une impression. Lorsque vous rasez un poil, son bulbe reste intact. De ce fait, il sera plus large (mais aussi plus court) lors de la repousse. Cela donne l’impression qu’il repousse plus vite tout simplement car il est moins fin, moins doux.

Il ne faut pas réveiller un somnambule

Les personnes somnambules souffrent d’un trouble du sommeil très courant, et guère dangereux. Les patients présentent une activité motrice mais continue de dormir. Elles vivent leur rêve, alors que le cerveau doit endormir les muscles pendant la nuit. Et vous connaissez surement cette idée selon laquelle vous pouvez tuer une personne somnambule si vous la réveillez. Mais c’est faux. Le somnambule ne risque aucune crise cardiaque. Il se retrouvera au pire déstabiliser quelques secondes. Il est cependant conseillé de le raccompagner sans le réveiller jusqu’à son lit.

Full Moon Rising over Stonehenge! 🤩 pic.twitter.com/9IsWSQ1M9L — Jim's the Man (@yesjimstheman) October 26, 2020

La lune vous empêche de dormir

Un ami vous a certainement déjà dit que la pleine lune lui avait rendu sa nuit de la veille très difficile. Mais il s’agit sans doute d’un effet placebo puisqu’aucune étude n’est venue prouvée une quelconque influence de la lune sur notre comportement. Cette idée reçue serait née suite à la découverte de l’effet (prouvé) qu’elle a sur les marées. Mais rien pour les êtres humains.

La naissance de Jésus

A l’occasion de Noël chaque année, les personnes croyantes fêtent la naissance de Jésus, le fils de Dieu. Mais la bible ne parle jamais du 25 décembre pour parler de la naissance du juif de Galilée. Il serait plutôt né au mois de septembre. Nous devons cette date désormais connue de tous au Pape Jules 1er qui a décidé cela en 350 car cette date coïncidait avec des festivals d’hiver.

La foudre ne pas frapper deux fois au même endroit

En voilà une idée reçue que nous pourrons contrer en parlant de l’Empire Stade Building de New York, qui est frappé par la foudre plus de cent fois par an. La foudre peut donc évidemment frapper deux fois au même endroit.

On met sept ans à digérer un chewing-gum

Cette idée reçue fait hurler les médecins. Il est impossible pour notre corps de conserver un aliment aussi longtemps. En réalité, votre estomac ne digèrera jamais le chewing-gum. Il sera évacué comme tous les autres aliments que vous ingérez. Vous ne le conserverez donc pas plus de quelques heures.

Les ongles et les cheveux continuent de pousser après la mort

Cette idée reçue vient tout simplement d’une illusion d’optique. Lorsqu’une personne meurt, sa peau se rétracte petit à petit, ce qui donne l’impression d’ongles et de cheveux plus longs. Mais il n’en est rien. A votre mort, les cellules arrêtent leur activité, les cheveux et les ongles ne poussent donc logiquement plus.