Perdre du poids est totalement différent de perdre de la graisse : attention à ces idées reçues

Il y a un mot qui vous permet de regrouper les deux concepts à savoir maigrir. A contrario, si vous souhaitez être précis, il faut employer les bons termes, mais il y a des idées reçues. En effet, lorsque vous perdez du poids, ce n’est pas forcément la graisse qui est éliminée. C’est aussi le cas si vous prenez du poids, vous n’aurez pas forcément une accumulation des graisses, mais vous aurez peut-être des muscles plus lourds et développés. Finalement, le fait de dire que vous avez perdu du poids est inintéressant, il faut être beaucoup plus précis.

Nous vous expliquons la différence entre le poids et la graisse

Vous avez un certain taux de graisse dans votre corps, certaines balances peuvent d’ailleurs vous aider à le déterminer. Lorsque vous souhaitez vous délester de quelques kilos, vous aurez tendance à la cibler notamment au niveau des cuisses, du ventre, des bras ou encore des hanches. Par contre, votre organisme contient des organes, de l’eau, des muscles et donc cette graisse.

Lorsque vous perdez du poids, vous pouvez donc vous délester de l’eau et les muscles deviennent moins lourds surtout si vous arrêtez le sport .

. Cela ne veut pas pour autant dire que vous avez perdu de la graisse.

Lorsque vous commencez une pratique sportive, vous constatez que votre poids est plus important, mais vous n’avez pas pris de la graisse, mais des muscles.

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent perdre du poids et prendre du muscle https://t.co/cs9KziuG8n — GQ France (@GQ_France) October 6, 2020

Il y a donc une vraie différence qu’il faut prendre en compte pour éviter les idées préconçues. Ces dernières peuvent clairement entacher votre motivation sur le court terme.

Perdre de la graisse, mais pas du muscle

C’est la plus grande difficulté dans le monde du sport, car il faut au minimum conserver les muscles tout en perdant de la graisse. Vous devez alors puiser dans vos réserves, et même augmenter votre apport en protéines pour réussir à supprimer cette graisse. Cela dépend forcément de votre niveau, de vos objectifs et surtout de vos besoins. Ces derniers sont différents pour une femme et un homme. Par exemple, vous pourrez perdre plus facilement de la graisse avec la course à pied et vous prenez du muscle avec la musculation.

Il y a tout de même une précision à apporter, car tout dépend du poids soulevé. Vous pouvez aussi travailler l’endurance avec la musculation, perdre de la graisse sans, forcément, développer du volume musculaire. Pour comprendre toutes ces spécificités et ne pas vous tromper dans votre entraînement, la meilleure méthode consiste à être accompagné d’un coach sportif.