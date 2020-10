Raclette à volonté : notre conseil pour avoir sans aucune restriction du fromage et de la charcuterie

En été, ce sont les plats froids qui sont les plus prisés, mais ils sont rapidement relégués aux oubliettes lorsque les températures ne sont pas aussi clémentes. En effet, vous souhaitez déguster des plats gourmands et un peu plus copieux. C’est pour cette raison que la raclette est sans doute votre meilleure amie pour l’hiver. Bien sûr, nous avons proposé tous les détails pour la préparer dans les règles de l’art, mais vous pouvez aussi la consommer à volonté !

Comment ne pas se restreindre pour cette raclette ?

En fonction de votre localisation, vous devrez peut-être réaliser quelques kilomètres, car un restaurant à Paris vous propose une formule très sympathique qui devrait clairement vous faire saliver. Sans pour autant dépenser une fortune, vous aurez une raclette à volonté, vos papilles seront euphoriques et vous pourrez partager le déjeuner ou le dîner avec quelques amis.

Pour 18 euros seulement, vous aurez une raclette à volonté, les professionnels seront en mesure de vous resservir selon vos souhaits .

. Il faut se rendre dans le 14e arrondissement de la capitale pour profiter de cette raclette.

Lorsque nous disons qu’elle est à volonté, c’est le cas pour tous les ingrédients à savoir le fromage, les pommes de terre, mais aussi la charcuterie !

Le restaurant vous tend les bras au 35 rue Didot dans la capitale et vous pourrez même réserver une table. Grâce à une petite recherche sur Internet, vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher le numéro de téléphone. Ce sera l’occasion de vous réchauffer autour d’une très bonne raclette qui vous laissera un souvenir mémorable.

Une raclette à consommer avec modération

Comme vous le savez, la charcuterie, les pommes de terre et le fromage ne sont pas les meilleurs ingrédients pour garder la ligne. Par contre, il est toujours agréable de s’offrir un petit plaisir de ce genre au moins une fois dans le mois. Avec quelques collègues ou des amis, vous pourrez savourer cette raclette, et même compenser avec une séance de sport un peu plus conséquente dans les prochains jours. Il suffira aussi d’adopter pendant la semaine une alimentation un peu plus légère, cela permet de lisser la consommation des calories sur 7 jours.

N’oubliez pas au restaurant de respecter tous les gestes barrières, cela vous évite d’être contaminé par le coronavirus. Portez un masque jusqu’à votre table que vous pourrez même réserver au cours du week-end. Il est bien sûr possible de l’enlever pendant le repas afin de savourer pleinement cette raclette, c’est sans aucun doute le meilleur plat de l’hiver pour les amoureux du fromage.