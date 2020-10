Pizza Hut se lance dans le baby-foot avec des boites à pizzas complètement incroyables, les fans sont encore sous le choc !

C’est la guerre entre les plus grands noms de la pizza en France !

Il faut dire que la concurrence entre toutes les chaînes de pizzas est très rude encore aujourd’hui ! D’autant plus que les camions pizza et les restaurateurs locaux font également beaucoup de concurrence aux plus grands comme Pizza Hut ou encore Dominos Pizza. Mais si certains préfèrent plutôt se concentrer sur la livraison de pizzas, d’autres préfèrent la réserver à des lieux de restauration et n’hésitent pas d’ailleurs à en faire un plat haut de gamme !

Il est vrai que les ingrédients de base de la pizza sont tous identiques d’une recette à l’autre, si bien que ce qui peut faire la différence entre une pizza et une autre, ce sont bel et bien la qualité des ingrédients qui doit être irréprochable. D’autant plus que les innovations sont rares dans le domaine : les clients raffolent des pizzas de plus en plus simples et réclament de moins en moins de pizzas au goût exotique.

Contactless delivery: your answer to weekend cooking for the fam. 🙌 pic.twitter.com/eLs3ZC2fDC — PizzaHut (@pizzahut) October 10, 2020

Ce n’est probablement pas un hasard si Pizza Hut a eu une idée toute particulière : innover non pas dans les aliments qu’ils proposent mais dans le packaging des pizzas pour faire un petit pied de nez à la concurrence !

Découvrez la boîte de pizza qui peut se transformer en baby-foot grâce à Pizza Hut !

C’est effectivement le type d’idée innovante que nous n’avons pas l’occasion de pouvoir voir tous les jours. C’est sans doute en associant le fait de manger une bonne pizza devant un bon match de foot qui a probablement donné cette idée à Pizza Hut. Il faut dire qu’avec le contexte sanitaire et économique actuel, c’est aussi une bonne occasion pour la chaîne de restauration de booster ses ventes à l’occasion.

Make sure you’ve ordered the Hut BEFORE the hut. 😉 🏈 🍕 pic.twitter.com/kW9Y8NC0xi — PizzaHut (@pizzahut) October 18, 2020

Cette idée vient tout droit de l’agence de marketing Ogilvy qui a décidé de proposer ce concept unique en son genre à Pizza Hut. Inaugurée à l’occasion du grand retour de la Ligue Europa de l’UEFA, cette boîte de pizza est disponible en édition ultra limitée à Hong-Kong. Désolé par avance pour les fans qui se faisaient une joie de commander une pizza et de repartir avec un baby-foot à la sauce tomate ! Pour pouvoir commander cette pizza unique, il va d’autant plus falloir être très chanceux.

Un baby-foot intégré à votre carton de pizza ? C'est le dernier concept de @pizzahut et @Ogilvy Hong-Kong pour la reprise des championnats européens, que beaucoup de Hongkongais suivent avec attention. Ils pourront continuer à vibrer foot après la rencontre 🍕 pic.twitter.com/uHL25UVRmQ — Pub Sur Gazon (@PubSurGazon) October 20, 2020

En effet, cette boîte de pizza ne sera disponible qu’en 5 exemplaires ! Pour pouvoir en profiter, il va donc falloir être rapide et très chanceux, car comme le précise Pizza Hut dans son communiqué il faudra participer à un jeu concours sur l’application chinoise de Pizza Hut. Mais pour celles et ceux qui se posent déjà la question d’une mise à disposition de cette grande innovation en Europe et surtout en France, ils vont être terriblement déçus ! L’enseigne a en effet annoncé qu’elle ne comptait pas lancer le concept dans le reste du monde et qu’il s’agissait bien d’une opération unique en son genre.

Les fans de la marque sont déçus, on imagine qu’ils s’imaginaient déjà passer des soirées endiablées entre amis, en train de déguster une très bonne pizza tout en jouant au baby-foot. En revanche, on imagine que cela pourrait donner des idées aux plus grands concurrents de Pizza Hut comme par exemple Domino’s Pizza qui pourrait très bien décider de lancer une opération similaire dans le monde entier et pas seulement en Chine comme le fait Pizza Hut.