Ryan Reynolds : Offre des pizzas à tous les élèves de son ancien lycée !

En effet, il en profite pour plaisanter au sujet de ses anciens camarades avec qui il est encore en contact et notamment l’un d’eux qui est devenu professeur.

Après quelques doses de plaisanteries, le comédien à succès s’est exprimé avec des mots forts et très motivants face à la jeune génération :

Sur un ton plus paternel, le père de trois petites filles, a mis en garde les lycéens contre les dangers qu’il peut y avoir dans le monde professionnel et il s’est même permis de leur donner quelques bons conseils :

«Vous avez déjà entendu l’expression « diviser pour mieux régner », vous le voyez partout, diviser les gens est juste un moyen de distraction, de désarmement (…) et le monde semble de plus en plus penser ainsi. Mais je crois en vous»