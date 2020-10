Lidl revient en force avec ce nouveau produit doté de plusieurs fonctions et dédié à la fondue !

Cette enseigne est désormais largement connue dans le monde entier et elle vous propose un rapport qualité/prix très sympathique. Dans quelques jours, vous pourrez trouver dans les rayons, un produit très réjouissant. Vous pourrez réaliser de délicieuses frites bien croustillantes, mais également une fondue très sympathique. En effet, cet appareil relativement discret avec un revêtement brillant peut vous offrir plusieurs fonctionnalités, cela devrait donc accroître considérablement votre dose de plaisir.

Un appareil disponible dès le 26 octobre

Nous vous conseillons d’installer l’application de Lidl pour obtenir les notifications dès que les catalogues sont disponibles. Cela vous permet réellement de vous rendre dans les commerces le plus vite possible. Certains produits comme les écouteurs connaissent un succès tellement important, qu’il faut se rendre dans les établissements le jour de la sortie et dès l’ouverture. Ce sera sans doute le cas pour cet appareil qui fait office de mini appareil à fondue et friteuse.

Vous n’avez pas forcément le souhait de déguster une fondue tout au long de l’année, mais l’appareil de Lidl est ingénieux .

. Vous pourrez donc profiter des joies de la fondue avec quelques fromages savoyards, vous serez réellement conquis.

Le fonctionnement est simple, vous avez un bouton pour augmenter la température, vous passez d’un appareil à l’autre très aisément.

La capacité est tout de même de 1.2 litre, cela vous permettra d’inviter tous vos convives à la maison. L’appareil offre une puissance de 850 watts, ce qui sera amplement suffisant pour faire fondre les fromages pour votre fondue. Avec une taille de 24.3 x 20.9 x 25.5 cm, vous pourrez la ranger aisément dans votre placard.

La recette d’une fondue

Pour deux personnes, vous aurez besoin de 130 grammes de Beaufort, la même quantité d’Emmental et du Comté. Il suffit de faire revenir un peu d’ail dans une casserole avec un filet d’huile d’olive et, pendant ce temps, râpez tous les fromages. Dès que l’ail commence à brunir, vous ajoutez votre fromage et un verre de vin blanc, de préférence un produit savoyard. Dans un verre, vous mélangez une cuillère à soupe de farine ou de maïzena et un peu de vin blanc.

Dès que le fromage est fondu, vous ajoutez cette mixture et vous patientez bien 15 minutes pour que tout soit bien homogène. Pensez à remuer très régulièrement avec un fouet en veillant à ce que la texture soit assez onctueuse. Lorsque c’est prêt, versez le contenu de la casserole dans votre appareil à fondue et préparez les morceaux de pain. C’est rapide et très savoureux.