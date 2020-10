Lidl : une montre connectée incroyable beaucoup plus abordable que la concurrence ! Voici les photos

Ce n’est pas précisément une montre connectée puisque l’enseigne précise qu’il s’agit d’un capteur d’activité et il est compatible avec le Bluetooth. Vous pouvez le trouver dans les rayons dès aujourd’hui à 24.99 euros, mais dépêchez-vous, car, au vu du prix, il n’y en aura pas pour tout le monde. Les produits high-tech ces dernières semaines partent comme de petits pains puisque Lidl a trouvé un autre créneau pour passionner les consommateurs.

La description du capteur d’activité de Lidl

Le 19 octobre, les rayons de Lidl accueillent aussi les écouteurs qui ont fait couler beaucoup d’encre au vu des prix avancés. Vous avez donc des produits de qualité dont le design semble être similaire à celui d’Apple, mais vous ne devez pas casser votre tirelire. Ce sera aussi l’occasion d’acheter ce capteur d’activité très sympathique et il est discret au niveau de votre poignet.

Vous pourrez enregistrer le nombre de pas ainsi que les calories brûlées pendant votre activité .

. Le capteur est efficace pendant le sport et il analyse aussi votre sommeil tout en mesurant votre fréquence cardiaque.

Ce n’est pas réellement une montre connectée puisque vous n’aurez pas le GPS, mais il y a les notifications pour les messages, les appels…

Vous pourrez aussi ajuster le bracelet et cette montre connectée chez Lidl est compatible avec plusieurs sports comme la randonnée, le vélo, la course à pied ou encore la marche. En ce qui concerne l’autonomie, elle est tout à fait convenable avec 15 jours en mode veille. Elle est aussi étanche IP67 et vous pouvez télécharger une application sur Google Play et l’App Store d’Apple.

Les produits sportifs de la semaine

C’est assez régulièrement que l’enseigne Lidl vous propose des articles pour le sport et, en parallèle de cette montre connectée avec un design relativement sobre, vous aurez aussi les écouteurs et tout le nécessaire pour pratiquer dans de bonnes conditions. Vous aurez une veste technique pour les hommes, des chaussettes, des pantalons ou encore des t-shirts. L’équivalent est aussi disponible pour les femmes qui auront à leur disposition une brassière puisqu’il faut soutenir le buste pendant la pratique.

Pour courir dans le froid, vous ne pourrez pas mettre de côté les gants, vous aurez également un ballon de gymnastique, des haltères de 3 kg, une coudière, un bandage de maintien pour le poignet, une ceinture dédiée aux lombaires et une chevillère. Vous pourrez alors pratiquer un sport en toute sérénité grâce aux différents produits de Lidl qui ne sont pas très onéreux finalement. N’hésitez pas à consulter le catalogue.