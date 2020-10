AirPods de Lidl : le test de l’UFC que Choisir est dévastateur, les avis sont négatifs malgré quelques atouts

Certaines vidéos notamment postées sur YouTube mettent en avant la qualité des AirPods de Lidl puisqu’ils seraient finalement performants. Dans quelques jours, cette enseigne reviendra sur le devant de la scène avec d’autres produits de la même gamme. Il y a de grandes chances pour que le succès soit au rendez-vous. Toutefois, l’UFC Que Choisir a proposé une enquête qui est peu réjouissante concernant les écouteurs sans fil.

#Lidl lance des écouteurs sans fil à 25 euros, très inspirés des #AirPods d'Apple. Un futur carton ? Pas si sûr… https://t.co/sFvBQ3M1np pic.twitter.com/t2IHVGFKsC — Boris Manenti (@manenti_boris) September 28, 2020

Des résultats catastrophiques et quelques atouts

La copie n’est pas forcément négative de A à Z puisque l’enquête a tout de même permis de rassembler quelques avantages. Il y a donc un prix séduisant par rapport à d’autres écouteurs qui sont facturés une fortune. L’UFC Que Choisir mentionne, également l’autonomie ainsi que l’appairage qui est très simple. Par contre, le principal point faible s’articule autour du son, les AirPods de Lidl ne seraient donc pas à la hauteur de toutes les attentes.

Le magazine précise que le son est étriqué et il y a des basses qui sont déformées par la saturation .

. Le taux de distorsion dans les graves est abîmé, l’écoute ne serait donc pas agréable.

Le test complet est donc peu réjouissant puisque la qualité audio est décrite comme catastrophique.

Lidl lance ses écouteurs sans fil intra (aka AirPods du « pauvre ») à 20 euros. Le YouTube Game en manque de vues s’empare du phénomène en mode « waw c’est pas si mal » (ou pas si tant pire comme dirait @Seb_NXi). L’UFC Que Choisir : https://t.co/GUDabnDpjO — David Legrand 🖥️ Hyperconverged over IP 🖥️ (@davlgd) October 10, 2020

Il faudrait peut-être tester vous-même les écouteurs de Lidl pour savoir s’ils vous conviennent. Pour un usage tout à fait traditionnel pour une personne lambda, sont-ils suffisants ? Il faut également noter que ces produits affichent un prix sept fois moins important que celui proposé par la pomme croquée par exemple. De ce fait, les adeptes de la musique et des sons profonds ne trouveront pas leur bonheur chez Lidl, mais est-ce le but recherché ?

Une connexion relativement simple pour les AirPods de Lidl

Dans certains cas de figure, des écouteurs peuvent être insupportables, car vous devez consacrer de longues minutes à l’appairage. Ce n’est pas le cas avec ce produit puisqu’il suffit de les insérer dans votre oreille et vous aurez une connexion immédiate avec le Bluetooth. C’est simple, efficace et très rapide. Il y a également l’autonomie qui est relativement intéressante puisque les écouteurs peuvent vous accompagner pendant près de 6 heures, c’est une véritable performance par rapport à d’autres produits beaucoup plus onéreux.

À titre d’exemple, les AirPods officiels d’Apple affichent moins de 5 heures pour les classiques et 5h16, environ, pour les Pro. Les caractéristiques de ces écouteurs ne sont donc pas aussi catastrophiques, les écouteurs sans fil s’adressent sans doute à des consommateurs qui cherchent un produit efficace sans dépenser une fortune.