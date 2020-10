Vacances de la Toussaint : Les craintes des français provoquent une chute des réservations chez les hôteliers !

Pour la Toussaint, faut-il rester à la maison ou partir quelques jours en France ? C’est le dilemme que les Français rencontrent actuellement. Toutefois, les professionnels du secteur peuvent être inquiets, car selon un article de RTL qui reprend les chiffres du cabinet Protourisme, il faut savoir que les réservations ne sont pas au rendez-vous. Une baisse de 50 % est envisagée pour la France contre près de 80 % pour des voyages à l’étranger. La situation sanitaire provoque donc de vraies difficultés pour le tourisme.

Partir pour les vacances de la Toussaint en pleine nature

Les Français ont largement adopté le camping-car au cours de l’été pour éviter la foule et la propagation du virus. De ce fait, les conditions sont les mêmes pour les vacances de la Toussaint. En effet, ils tentent de prendre quelques jours de congés, mais sans opter pour les régions traditionnelles. Certains pays ont décidé de fermer leurs frontières comme l’Australie.

Les déplacements dans certains pays européens sont même très difficiles, il faut alors se contenter de la France .

. Ce sont les zones les plus pointées du doigt qui devraient souffrir de cette situation.

Toutefois, les Français peuvent opter pour des vacances de la Toussaint en pleine nature même si les températures sont assez fraîches.

Événementiel, sport, culture… Jusqu’au 31 décembre, le chômage partiel sera pris en charge à 100% par l'État pour aider tous les secteurs protégés. Le Gouvernement restera aux côtés des entreprises et des salariés pour sauver les emplois. https://t.co/4L0103dXB6 — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) September 30, 2020

Le Puy-de-Dôme est toujours au coeur des recherches au même titre que les Vosges et la Vendée. Ce sont des destinations qui ont également été sélectionnées par les Français au cours de l’été. Dans les départements en alerte rouge, les réservations sont clairement absentes.

Les gîtes de France ne semblent pas connaître la crise

Selon le même article, les gîtes de France enregistrent des réservations pour les vacances de la Toussaint. Le taux de remplissage est intéressant et il semble être identique à celui enregistré l’année dernière à la même période. Il faut également noter que des Français ont été contraints d’annuler leur déplacement pendant l’été, ils sont majoritairement reportés à l’automne et donc pendant ces congés. Au vu des chiffres partagés, 10 % des réservations sont donc des reports.

Pour profiter des vacances avec la famille et les enfants, la meilleure solution consiste à choisir des destinations liées à la nature. Les Français auront tendance à fuir les zones peuplées ainsi que les départements en rouge avec une alerte maximale. N’oubliez pas de vous protéger avec un masque et respectez tous les gestes barrières. Prenez du gel hydroalcoolique et restez à un mètre de distance des autres au minimum.