Vacances de la Toussaint : une hausse très inquiétante des contaminations, de plus en plus zone rouge en France !

Il y a quelques mois, à la suite de la levée du confinement, le gouvernement a autorisé les Français à reprendre une vie normale tout en restant prudent. Forcément, tout le monde a voulu profiter de cette liberté pour revoir ses proches et voyager en oubliant un peu les gestes barrières instaurés pendant le confinement.

Malheureusement, ce relâchement commence à se faire ressentir et comme nous avons pu le démontrer, l’épidémie de Coronavirus repart de plus belle, en France et dans d’autres pays limitrophes.

Emmanuel Macron peut-il sauver les vacances ?

Pour limiter la propagation des contaminations, le président de la République a rendu le port du masque obligatoire dans tous les lieux clos. En effet, le souhait du gouvernement est d’éviter à tout prix un second confinement, qui serait catastrophique pour l’économie du pays tout entier.

#Covid19 | Depuis lundi, le port du masque est obligatoire. ✅ Veillez à le positionner correctement pour protéger votre santé et celle des personnes qui vous entourent. 📲En savoir plus : https://t.co/HkuQRGKbQy. pic.twitter.com/WBud0ymYYA — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) July 25, 2020

Pour le moment, Emmanuel Macron a tenu à rassurer les Français sur les solutions de gestion d’une possible deuxième épidémie. Mais il croit fermement que nous pouvons endiguer la maladie tout en continuant à vivre une vie normale.

En parallèle, pour relancer l’économie du secteur du tourisme le gouvernement a rouvert les frontières Françaises. En effet, le pays a besoin d’un tourisme de masse pour sauver les entreprises du secteur du tourisme : hôtels, campings, bars, restaurants…

Mais de nombreux Français sont inquiets pour leur santé ! Ils se demandent pourquoi les frontières ne sont pas fermées, laissant ainsi la porte ouverte à des milliers d’étrangers potentiellement malades.

Hausse des contaminations : près de 1340 clusters en France

Depuis quelques jours, la situation sanitaire en France est de nouveau tendue. En effet, même si les chiffres ne sont pas aussi alarmants qu’en mars dernier, on ne peut pas fermer les yeux sur la recrudescence de cas de Covid-19.

Les autorités sanitaires ont annoncé officiellement avoir recensé plus de 1340 clusters de contamination ces derniers jours.

Pour le moment, la situation n’est pas catastrophique car les malades sont limités à des clusters, dans certaines régions comme la Mayenne. Mais avec les vacances de la Toussaint et la migration des Français, il va inévitablement avoir un brassage entre personnes saines et personnes malades.

Comme nous l’avons appris au début de l’épidémie de Coronavirus, une personne malade peut contaminer jusqu’à 10 personnes avant même le début des symptômes. Si une personne contaminée part en vacances, et interagit avec deux ou trois fois plus de personnes qu’en temps normal, les conséquences peuvent être dramatiques.

Respectez les gestes barrières pendant les vacances

Pour certains Français, cette reprise de l’épidémie n’est pas grave et ils comptent toujours profiter de leurs vacances en France ou en Europe. Mais certains sont très inquiets pour leur santé.

#COVID19 | Un repas avec des proches, une sortie entre amis… Continuez d'appliquer les #gestesbarrières pendant l'été ☀ Retrouvez tous nos conseils ⤵@MinSoliSante pic.twitter.com/BWXPv6kUeL — Gouvernement (@gouvernementFR) July 25, 2020

Pour éviter d’être contaminé, il y a quelques règles et gestes simple que vous pouvez appliquer. Tout d’abord, il faut continuer à respecter les mesures barrières mises en place pendant le confinement :

Porter un masque dès que vous êtes en contact avec d’autres personnes. Qu’il soit chirurgical ou en tissu, un masque vous protège à 95% s’il est correctement utilisé.

dès que vous êtes en contact avec d’autres personnes. Qu’il soit chirurgical ou en tissu, un masque vous protège à 95% s’il est correctement utilisé. Respecter la distanciation sociale . Dans les commerces, dans les transports en commun ou encore au cinéma ou à la plage, il faut respecter 1 mètre de distance entre vous et une tierce personne.

. Dans les commerces, dans les transports en commun ou encore au cinéma ou à la plage, il faut respecter 1 mètre de distance entre vous et une tierce personne. Désinfectez-vous souvent les mains. Que se soit au savon ou au gel hydroalcoolique, pensez à vous laver les mains avant de manger ou dès que vous rentrez chez vous.

Pour limiter vos risques d’être contaminé, choisissez une destination de vacances où les contaminations sont faibles. En effet, les statistiques montrent un regain de l’activité du coronavirus à Marseille, en Bretagne, en région parisienne et même en Alsace.

Préférez la montagne ou la campagne au bord de mer, où de nombreux touristes ont déjà posé leur serviette sur les plages bondées.