Ricardo et Nehuda parlent de leur retour en télé-réalité et font des révélations chocs !

Ricardo et Nehuda ont sans aucun doute marqué la saison 8 des Anges de la télé-réalité mais pas forcément pour les bonnes raisons. Les deux candidats se sont rencontrés pendant le tournage, et sont tombés follement amoureux l’un de l’autre. Mais leur relation a été explosive dès le début et très rapidement, le téléspectateur s’est lassé de leur multiples disputes.

On ne compte plus leur séparation dans la saison, pas plus que les confrontations qui les ont opposé, l’un contre l’autre ou ensemble contre les autres habitants de la villa, tout aussi agacés par leur comportement.

Ricardo absent depuis Moundir et les apprentis aventuriers

Ricardo Pinto s’est fait connaître grâce à l’émission de télé-réalité de NRJ 12 Friends Trip, dans laquelle il rencontrera Fidji. Les deux candidats vivront une histoire d’amour et la jeune femme aurait même été enceinte de son compagnon quand celui-ci a intégré la villa des Anges.

Par la suite, Ricardo a participé sur W9 à Moundir et les apprentis aventuriers, et ce malgré les 2000 plaintes reçues par le CSA qui concernaient pour la grande majorité son comportement jugé humiliant et violent.

En binôme avec Fidji, il remporte cette édition et fera par la suite parler de lui pour une histoire de faits divers concernant Nehuda et leur enfant.

Ricardo et Nehuda toujours ensemble et parents

Hors tournage, la relation qui unit Ricardo à Nehuda est toujours aussi explosive. Nehuda tombe finalement enceinte de son compagnon, et sur les réseaux sociaux, elle lui déclara sa flamme autant qu’elle l’accuse de violence.

Mais en février 2017, la naissance de Laïa les réunit pour de bon et ils vivent depuis ensemble, loin des plateaux de télévision. Ils feront cependant parler d’eux peu de temps après la naissance de leur enfant, lorsqu’ils l’emmènent paniqués à l’hôpital. Lors d’une dispute entre le couple, l’enfant a été blessé par un téléphone jeté par Ricardo.

De multiples rumeurs auront circulé autour du couple, certaines sources affirmant même qu’ils pourraient se voir retirer la garde de leur enfant. Mais tout ceci est désormais loin et les deux amoureux se sont peu à peu fait oublier. Jusqu’à aujourd’hui, et leur participation surprise aux Marseillais vs Le reste du monde.

Nehuda regrette que son étiquette télé-réalité empêche à sa carrière de décoller

Nehuda est avant tout une chanteuse. Avant de participer aux Anges 8, elle avait été repérée grâce à The voice, où elle avait séduit les coachs grâce à sa voix puissante. Si elle a accepté de participer à la télé-réalité de NRJ 12, c’est dans l’espoir d’enregistrer un single et d’avoir une belle carrière.

Malheureusement, la jeune femme aura plus fait parler à cause de sa relation conflictuelle et ses crises de diva et sa carrière n’a depuis pas décollé. C’est pour cette raisons qu’elle retourne à la télévision. Elle explique en effet qu’elle s’était éloignée de la télé-réalité car elle voulait se défaire de cette étiquette. Mais plusieurs années plus tard, elle est consciente que cette étiquette est toujours bien présente. C’est pour cela qu’elle a décidé de participer au cross, pour ne pas se priver pour une raison qui ne tient finalement pas tant la route.

Ricardo promet un retour en force

De son côté, Ricardo a décidé de vendre sa participation et le jeune homme s’y prend bien tant il nous donne envie de le découvrir dans l’aventure. Il s’est en effet exprimé en ces termes :

« C’est officiel les amis ! Ricardo Nehuda, grand retour à la télé. Comme quoi, pour tous les haineux qui disaient : ‘Ricardo blacklisté’, je ne sais pas quoi, non, il n’y a pas de blacklisté. On fait un très grand retour sur la meilleure chaîne de télé en plus. Je vous garantis que ça va être une folie de dingue. Vous n’êtes pas prêt à ce qu’il va arriver. Je suis vraiment content de partager ça avec vous. (…) »

Ricardo nie alors toute rumeur comme quoi il aurait été blacklisté par certaines productions au sujet de sa prétendue violence. Nous le découvrirons donc à la rentrée puisque l’émission est diffusée à partir du 31 août 2020 sur W9.