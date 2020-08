Océane El Himer et Paga en couple, Greg se moque d’eux sur Snapchat

Dans la prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde, Paga est bien évidemment de retour, lui qui est un candidat emblématique depuis des années. Et pour cette nouvelle saison, certains nouveaux candidats moins habitués à l’exercice ont également été invités par la production.

On pourra ainsi redécouvrir Éloïse (qui sera présente avec son copain Nacca) et Victoria – les deux nouvelles des Marseillais aux Caraïbes – mais également Océane El Himer qui a rejoint sa soeur Marine pour cette nouvelle aventure. Et les deux soeurs vont sans doute provoquer un gros buzz sans précédent qui devrait assurer de belles audiences à W9.

Marine El Himer se met en couple avec Benji Samat

Parmi toutes les informations concernant le casting et les évènements qui se seraient déroulés pendant le tournage, il y a bien une qui a fait plus réagir que les autres : celle parlant du couple entre Marine El Himer et Benjamin Samat.

La nouvelle a considérablement choqué les fans qui connaissent l’historique entre Benji et la famille El Himer. Le jeune homme avait rencontré les jumelles à l’occasion des Princes de l’amour, elles qui étaient toutes les deux venues pour le garçon.

Rien ne se passera entre eux et Benjamin s’affichera finalement pendant plus d’un an en couple avec Alix. Mais lors de la saison des Marseillais aux Caraïbes, Océane craque (à nouveau) pour Benjamin. Un jeu de séduction débute et se conclut sur un baiser. En arrivant dans l’aventure, Alix apprend l’abominable vérité et cela marque la fin de sa relation avec le jeune homme.

Tout va bien entre les deux soeurs

Gauthier El Himer, le frère des jumelles, a énormément critiqué le comportement de Benjamin envers sa soeur Océane. C’est pour cela qu’il n’a pas compris pourquoi son autre soeur avait finalement décidé de tomber dans les bras du candidat des Marseillais.

On se demandait également comment Océane allait réagir en apprenant la nouvelle, elle qui est arrivée dans l’aventure quelques jours après sa soeur (qui était donc déjà en couple avec Benji). Mais il semblerait qu’elle ait très bien pris cette nouvelle puisqu’elle s’est affichée très proche de sa soeur et toujours aussi complice.

De plus, elle n’a pas perdu de temps de son côté et s’est également mise en couple pendant le tournage. Et cette fois-ci, c’est Paga qu’elle a choisi. Une brève histoire avait débuté entre les deux pendant Les Marseillais puisqu’ils avaient échangé un baiser après avoir flirté quelque temps. Mais Océane était bien trop intéressée par Benji pour se tourner vers quelqu’un d’autre.

Les deux couples encore ensemble ?

A chaque fois que des candidats de télé-réalité se mettent en couple, les internautes se posent toujours la même question : est-ce sincère ou est-ce une stratégie pour s’assurer un buzz facile ? On ne compte plus les candidats qui se sont mis en couple uniquement pendant les tournages. La question est donc légitime. On pensait que Benji et Marine s’étaient séparés, mais il semblerait que cela vienne d’une stratégie de la production qui leur a demandé de ne plus se suivre sur Instagram (désormais, ils se suivent à nouveau).

De leur côté, tout semble aller pour le mieux entre Paga et Océane qui sont régulièrement filmés ensemble et qui ont l’air d’avoir développé une certaine complicité tous les deux. Dernièrement, c’est Greg qui s’est amusé à les filmer et rigole gentiment d’un détail concernant le couple.

Il se moque en effet gentiment de son ami Paga et mettant en avant le fait que sa nouvelle compagne est plus grande pour lui. En soi, cela n’a pas à être problématique puisque rien n’indique que l’homme doit par essence être plus grand que sa petite-amie. Mais cela fait néanmoins rire le jeune homme qui ne manque pas de le faire remarquer. Océane préfère en rire et se justifie, disant qu’elle est mannequin et que dans son métier, les femmes sont généralement de grande taille. Lorsqu’elle a découvert l’infidélité de son copain, Alix avait également pointé du doigt le fait qu’Océane était bien plus grande que Benji, mais elle ne l’avait cette fois-ci pas fait sous couvert d’humour.