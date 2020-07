Réponse violente d’Océane à Benjamin Samat dans cet effroyable conflit !

Toutefois, pour les amateurs de télé-réalité c’est l’émission « les Marseillais aux Caraïbes » qui a fait (presque) le tour du monde.

Pour cause, dans cette télé-réalité, de vrais personnages avec de vrais sentiments vivent aux yeux de tous, et leur histoire aussi palpitante que réaliste se fait savoir. C’est le cas de Benjamin Samat et d’Océane qui étaient en couple, mais qui se sont séparés ensuite. Ils entretiennent jusque-là une relation tumultueuse qui apparaît sur les réseaux sociaux. Sont-ils toujours en conflit ou se sont-ils réconciliés ?

Pourquoi ce conflit entre Benji et Océane ?

Chaque émission télévisée à son lot de surprises et de suspens qui gardent à chaque épisode les téléspectateurs en haleine. L’émission « les Marseillais aux Caraïbes » diffusée sur W9 a gagné plus d’audience que beaucoup de séries réunies. La cause, Benjamin Samat alias Benji qui en réalité sortait avec Alix Desmoineaux a trompé sa petite amie lors de l’émission. Il l’a trompée avec Océane El Himer, une autre candidate. Cette relation a duré comme un feu de paille, car il aimait Alix de tout son cœur. En effet, les deux s’étaient rencontrés en 2013 en boîte de nuit, après sur des émissions de télé-réalité et ont eu une longue histoire d’amour.

Après cette « mésaventure » suivie en direct par des milliers de spectateurs, le couple s’est séparé. Benji et Océane entamèrent alors une relation dans laquelle les deux se sentaient « mieux ». Mais l’amour étant ce qu’il est, les deux tourtereaux se sont rejoints un peu plus tard dans l’émission. Cette fois-ci leur idylle n’a plus duré et Alix est repartie le laissant célibataire. Depuis ce tournage donc, les deux célèbres ex-amoureux de l’émission (Benji et Océane) n’arrivent pas à enterrer la hache de guerre. Tout porte à croire qu’ils se mènent une « guerre » à distance qui laisse même des traces sur les réseaux sociaux.

Il faut noter que les internautes et les spectateurs férus de cette émission n’ont pas aimé cette partie de l’histoire et l’ont fait savoir sur la page d’Océane El Himer.

Une tension qui s’apaise sûrement

Ce n’est donc pas une surprise si ces deux personnages de l’émission de télé-réalité se sont séparés. Ils entretiennent depuis une relation tendue qui ne dit pas son nom. Ils ont repris chacun de leur côté leurs activités. Benjamin Samat est un passionné de foot. Il avait abandonné ce rêve pour se lancer dans les émissions de télé-réalité. Il a donc conçu récemment une application pour le sport dénommé FITAYA et une marque OZMOA de vêtements pour hommes.

Océane de son côté est un modèle photo qui aime beaucoup le sport. Pas étonnant alors que les deux développent une grande complicité. C’est ce qu’Océane a d’ailleurs prouvé sur son compte Instagram en faisant une publicité pour FITAYA, l’application de Benji. Océane El Himer a en effet posté une photo d’elle en train de faire le sport sur sa page privée Instagram. Ce qui attire le plus l’attention est la légende sur la photo qui désigne clairement l’application de Benjamin Samat. Les deux se sont (peut-être) réconciliés au fil du temps.

Cette photo qui a fait beaucoup de vues révèle quand même assez de choses. En temps normal, elle ne l’aurait pas fait s’ils étaient toujours « ennemis ». Mais pour le moment, rien n’est encore sûr. Il va falloir espérer à l’avenir des signes plus clairs qui vont plus convaincre la toile sur cette situation. Pour le moment, les émissions continuent et les épisodes s’enchaînent avec de plus en plus de suspens. Les prochains épisodes des « Marseillais aux Caraïbes » réservent beaucoup de moments palpitants et des émotions fortes. Il y aura par exemple :

Nacca (un autre candidat de l’émission) et Alix (l’ex de Benji) qui vont s’embrasser ;

Kevin Guedj s’apprête à balancer un secret énorme, etc.

Le jeu des problèmes tiendra toutes ses promesses avec la réaction des autres acteurs.