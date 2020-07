Milla Jasmine critiquée par les internautes à cause de sa soeur ? On vous explique

Les candidats de télé-réalité le savent : les polémiques les concernant peuvent démarrer très vite et prendre une grosse ampleur. Parfois, elles concernent leur comportement durant les saisons des émissions auxquelles ils participent. Ils s’expriment généralement très rapidement dans sur les réseaux sociaux.

Mais la dernière polémique en date concerne Milla Jasmine et sa soeur Safia. Milla étant actuellement en tournage pour Les Marseillais vs Le reste du monde, il lui sera sans doute compliqué de réagir rapidement. Elle devra donc attendre que la polémique perde de son ampleur. En attendant, on vous raconte ce qu’il se passe !

Safia ouvre une cagnotte en ligne pour soigner son chat

Milla Jasmine fait désormais partie des candidates de télé-réalité les plus reconnues du milieu. La belle brune a participé à une petite dizaine de programmes, dont certains font de belles audiences, notamment sur W9 (Les marseillais vs le reste du monde donc, mais aussi Les princes et princesses de l’amour ou Moundir et les apprentis aventuriers par exemple).

La jeune femme avait été invitée dans l’émission présentée par Matthieu Delormeau, TPMP People. Elle était présente pour parler de son métier d’influenceuse et de candidate de télé-réalité. Durant l’émission ses propos avaient fait le buzz puisqu’elle s’était confiée sans détour sur son salaire.

Grâce aux réseaux sociaux, les candidats peuvent faire des placements de produits et des partenariats avec des marques. De ce fait, ils ne gagnent plus seulement de l’argent pour leur participation à des émissions. La compagne de Mujdat avait alors expliqué gagner entre 20 000 et 50 000 euros par mois, hors charges.

Les internautes s’indignent qu’elle n’aide pas sa soeur

Si l’annonce publique de son salaire avait fait réagir sur les réseaux sociaux, certains mettant en avant le fait que les candidats gagnent un salaire incroyable alors qu’ils ne le méritent pas (c’est leur avis), la polémique n’avait pas réellement enflé – on sait tous qu’ils gagnent bien leur vie.

Mais le débat sur son salaire a été relancée par sa soeur – malgré elle. En effet, une cagnotte en ligne a été créée pour sauver le chat de Safia. Cette cagnotte a été mise en ligne pour aider Safia a payer les 5000 euros de frais vétérinaires qu’elle doit débourser pour sauver son chat.

Les internautes ne se sont pas fait prier pour rajouter Milla dans l’équation. Du fait de son salaire, ils ne comprennent pas pourquoi elle ne vient pas en aide à sa soeur. On ignore cependant si Safia a demandé de l’argent à Milla ou si celle-ci est au courant des problèmes de santé du chat de sa soeur. Mais sur Twitter, la déferlante a commencé !

Milla Jasmine, visiblement pétée de tune, on est d’accord que si le chaton de sa sœur est mort parce qu’il n’y aura pas eu d’opération à cause de l’argent c’est qu’il y a un problème non ? pic.twitter.com/D3E3rs74J7 — Stéphane Larue (@larueofficiel) July 5, 2020

Safia fond en larmes sur Snapchat

Safia s’est exprimée sur Snapchat en larme, endeuillée par la mort de son chat, et fragilisée par l’état très préoccupant de son autre animal de compagnie. « Il miaulait, il avait mal, il s’était fait pipi dessus. Le pire dans tout ça c’est que la somme à payer… Je peux pas en fait. C’est une somme exorbitante, je suis choquée. Il y en a pour plus de 5000 euros et moi je peux pas, j’ai pas les 5000 euros, c’est pas possible. Et quand on les a pas on fait quoi ? On laisse crever le chat ? (…) J’ai déjà dépensé plus de 1000 euros (…) Je sais pas du tout comment je vais faire« .

Milla se trouve actuellement en tournage. Elle a rejoint l’équipe du reste du monde pour espérer remporter la coupe de la saison face à l’équipe des Marseillais. On ignore si elle est courant de la polémique, mais la jeune femme s’est toujours montrée très réactive et elle réagira surement prochainement dès qu’elle en aura l’occasion.

En attendant, si le tournage vient à peine de débuter, les rebondissements sont déjà nombreux. Mélanie Da Cruz a fait son grand retour télévisuel et a, paraît-il, activement participé à une grosse dispute opposant Greg à Maeva. La jeune femme, en couple dans l’aventure, accuse son ex de s’être également mise en couple uniquement pour la rendre jalouse. De quoi laisser espérer quelques séquences bien croustillantes.