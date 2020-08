Mélanie Da Cruz : critiquée pour son retour en télé-réalité, elle pousse un gros coup de gueule

Mélanie Da Cruz est enfin de retour à la télévision, quatre ans après sa dernière participation à une télé-réalité. Et pour la première fois, on la découvrira sur W9, au casting (impressionnant) des Marseillais vs Le reste du monde. Cette nouvelle a énormément surpris les fans qui ne s’attendaient pas à un tel retour, elle qui se montre discrète, d’autant plus depuis la naissance de son enfant, Swan.

Mais la production de W9 a trouvé les mots justes pour la convaincre de revenir dans une télé-réalité et ce sera donc à partir du 31 août que l’on pourra (re)découvrir la candidate, en espérant qu’elle n’ait rien perdu de son tempérament de feu, celui qui nous faisait tant rire dans Secret Story, l’émission de TF1 qui l’a révélé au grand public.

Un retour qui s’annonce exceptionnelle

Si peu d’informations sont arrivées à nos oreilles concernant la participation de Mélanie au programme, nous savons qu’elle a (d’après les rumeurs) joué un rôle déterminant lors d’une dispute opposant à l’origine Greg à Maeva.

La jeune femme reprochait à son ex de s’être mis en couple dans l’aventure avec Angèle uniquement dans le but de la rendre jalouse (alors qu’elle débutait également une amourette). Cela n’aurait pas été du goût de Greg et la dispute aurait été si dense que plusieurs candidats s’en serait mêlés, comme Jessica Thivenin – qui signe elle aussi son grand retour après son accouchement.

Et finalement, d’après certaines sources, c’est Mélanie Da Cruz qui aurait mis fin à cette confrontation, en remettant Maeva à sa place. On reconnait bien là le caractère bien trempé de la compagne d’Anthony Martial, le footballer international français.

Un retour qui déçoit certains fans de la jeune femme

En revanche, si ce retour télévisuel a ravi énormément de personnes, certaines sont déçues de voir Mélanie revenir à la télévision, elles qui pensent qu’il vaut mieux que cela. Mais ce n’est pas de l’avis de Mélanie qui s’est empressée de répondre en story à un commentaire laissé sur son compte Instagram.

Un internaute a écrit en effet les mots suivants : « J’aime beaucoup Mélanie, mais je ne comprends pas ce qu’elle fait là ! Je pensais qu’elle était à un niveau supérieur« .

Ce commentaire aurait pu faire plaisir à la jeune femme, mais c’est tout le contraire qui s’est passé puisqu’elle l’a affiché en story en écrivant ceci : « Ne pas fait de télé c’est être supérieur ? Hmmm. Voilà c’est de ça qu’on parle. Désolé je suis supérieure à personne moi. Je mange et je vais aux toilettes comme tout le monde. On y reviendra. Réaction pathétique« .

Mélanie ne supporte pas qu’on rabaisse les candidats

Si Mélanie prend mal ce commentaire, c’est parce que l’internaute décide de la mettre en avant en rabaissant les personnes qui font et vivent de la télé-réalité. Or, la jeune femme est connue grâce à la télé-réalité et ne comptez pas sur elle pour cracher dans la source, bien au contraire. Dans la story suivante, elle a décidé de mettre les choses au clair au cas où d’autres personnes écrivent des commentaires similaires :

« On me dira que c’était pas pour m’attaquer mais pour justement me VALORISER ! Mais moi pardon, on ne me VALORISE pas en DEVALORISANT mes camarades !! Si pour vous les personnes de télé-réalité sont des merdes alors je suis une merde. Mais contrairement à vos mentalités, je sens la rose. Bien à vous. Bonne nuit. »

On ne pourra que donner raison à Mélanie, elle qui défend ses intérêts et ceux de ses camarades de jeu. On pourrait penser que la jeune femme a été bien accueillie et a apprécié son expérience dans le cross, même s’il faudra encore attendre la fin du mois pour la voir dans l’émission.

Elle se défend en tout cas avec talent et prouve si besoin était qu’elle n’a rien perdu de sa répartie. De quoi annoncer de très belles choses pour la prochaine aventure, et on l’avoue sans honte, on a hâte de découvrir tout ça à la rédaction.