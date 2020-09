Marie Garet décédée ? L’annonce choque les fans. Info ou intox ?

Marie Garet est connue pour être la grande gagnante de Secret Story 5 (saison dans laquelle on trouvait notamment Ayem). Son parcours avait touché les internautes qui l’ont couronné, et la jeune femme a poursuivi dans la télé-réalité pendant quelque temps avant de s’en détourner définitivement. Si aujourd’hui elle se retrouve en Tendance sur Twitter, c’est parce que son compte Instagram a, de manière extrêmement directe, annoncé son décès, qui serait survenu dans la nuit du 6 au 7 septembre.

Marie Garet : l’annonce brutale de sa mort

Une capture d’écran noir (où on peut voir le bouton volume allumé) et cinq mots : Marie Garet est décédée cette nuit. C’est de cette manière que le compte de la jeune femme a annoncé la mort de celle-ci. Une annonce qui a le mérite de choquer les internautes, eux qui ne parviennent pas à y croire tant ils pensent qu’on n’annonce pas la mort des gens ainsi. Ils sont persuadés qu’elle a été piratée – ce ne serait pas la première – et qu’elle ne tardera pas à démentir d’ici peu. Mais cela fait déjà huit heures, et aucun communiqué n’a été fait.

Pourtant, et bien que les heures passent, sur les réseaux sociaux, les internautes se refusent à y croire. La jeune femme s’est évidemment retrouvée en Tendance sur Twitter et les tweets concernant son présumé décès affluent. « L’annonce est trop brutale pour que ce soit vrai » pouvons-nous notamment lire. Il faut bien reconnaître cela aux internautes, cette publication nous met également et le doute et nous fait espérer que Marie soit encore en envie.

Un parcours télévisuel compliqué

Marie est apparue dans pas moins de sept émissions depuis sa victoire dans Secret Story 5, émission à laquelle elle participe avec son compagnon Geoffrey. Par la suite, ils iront ensemble dans Les Anges 4, mais tout ne se passera bien pour la jeune femme. Geoffrey, tombé sous le charme de Julie, la quittera en plein tournage et se mettra en couple sous ses yeux dans l’émission. Un choc pour la jeune femme, anéantie par cette rupture et qui se retrouve avec une grosse partie de la villa à dos, dont Amélie Neten, son intime ennemie à l’époque.

Mais par la suite, Marie s’est relevée. On l’aura vu revenir dans Secret Story par deux fois en tant qu’invitée (saison 7 et saison 10), elle aura montré à tout le monde qu’elle avait positivement évolué dans Les Anges 5, et aura tenté de réparer son coeur dans La villa des coeurs brisés (première saison).

Le jour où Marie Garet disait qu’elle voulait mourir

En 2019, Marie Garet était invitée à TPMP People pour parler d’un évènement relativement récent, celui de son accident de voiture. La jeune femme avait été défigurée, et devant les caméras, elle faisait de très lourdes confessions : « Se dire qu’on a été belle, et qu’on ne l’est plus. Et puis alors quand j’entendais les soignants qui venaient me parler et qui me disaient ‘arrêtez, relativisez, vous êtes toujours vivante’. Mais j’aurais préféré être morte. Morte belle, que vivante et moche« .

Des propos qui avaient énormément choqué sur place, notamment Magali Berdah qui avait appris quelques mois plus tôt la mort d’un candidat de télé-réalité dans un accident de la route, Tom Diversy, seulement âgé de 24 ans.

Et aujourd’hui, Marie serait finalement décédée, mais nous ignorons encore dans quelles circonstances, elle qui était – a priori en tout cas – en bonne santé. On espère encore voir son compte Instagram supprimer cet étrange post et publier un démenti tant cela nous semble irréel, d’autant plus qu’aucun camarade de la jeune femme n’a réagit à cette annonce. De quoi nous laisser penser qu’il ne pourrait s’agir que d’un piratage.

On vous laisse avec certains tweets d’internautes incrédules et d’autres qui y croient réellement, et on espère rapidement mettre à jour cet article en vous annonçant une bonne nouvelle.

Genre Marie Garet est morte ? C’est vrai ou pas ? — Jeff (@Jeff_Fou) September 7, 2020

Grave bizarre le compte insta de Marie Garet a été piraté ?? Grand fond noir qui dit qu’elle est décédée cette nuit .. grave flippant — 🌹 (@AlyMilca) September 7, 2020