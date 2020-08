Les Anges : une dernière saison évènement avant la fin ? On vous dit tout !

Fut un temps où Les Anges de la télé-réalité était l’émission incontournable du milieu, celle à laquelle souhaitaient participer tous les candidats qui se faisaient connaître grâce à d’autres programmes télévisuels. A une époque où W9 ou NT1 n’avaient pas encore laissé une chance à la télé-réalité, NRJ 12 régnait en maître.

Mais les très belles audiences du programme sont désormais loin derrière tant l’émission ne passionne plus grand monde. La saison 12, diffusée actuellement, est un véritable bide, ce qui pousse la production à songer très sérieusement à la fin. D’après Aqababe, une dernière saison serait dans le carton.

Une dernière saison hommage ?

Face aux audiences catastrophiques, les téléspectateurs savent que l’émission risque de disparaître. Et Aqababe l’a confirmé, lui qui a écrit les mots suivants sur Instagram en réponse à la question « Les Anges vont-ils s’arrêter à cause de l’audience ? » :

« Oui dernière saison qui sera Les Anges 13, ça clôturera l’aventure Les Anges en intégralité« .

Ce message est un brin mystérieux et peut s’interpréter de différentes manières. Soit le jeune homme indique simplement que la treizième saison sera la dernière et terminera pour de bon le programme, soit il sous-entend qu’il pourrait s’agir d’une saison spéciale pour clôture cette émission culte de la TNT.

On rêverait de revoir des personnages emblématiques de l’émission, comme Amélie évidemment (présente dès la première saison), Nabilla, Frédérique, ou encore Benjamin ou Marie. Mais la plupart d’entre eux ont arrêté la télé-réalité ou sont partis chez les concurrents sur W9 ou NT1. Cela semble donc peu probable.

Quand Les anges faisaient les beaux jours de NRJ 12

W9 (et dans de moindres mesures NT1) a un tel pouvoir en matière de télé-réalité à l’heure actuelle qu’on oublie presque à quel point NRJ 12 était le leader incontesté en la matière. Les Anges étaient massivement suivis par des millions de téléspectateurs et les buzz étaient nombreux.

Mais avec les années, les téléspectateurs se sont lassés. Les candidats étaient de moins en moins appréciés et finalement l’ennui a pris le dessus, au point où le programme a été totalement délaissé par les internautes qui préfèrent désormais se réunir devant Les Marseillais ou même La Villa des coeurs Brisés. Pourtant, Les Anges nous ont offert quelques beaux moments de télé.

Le buzz de Nabilla

Si Nabilla doit tout à une émission, c’est bien celle-ci. C’est lors de la cinquième saison à Miami que la jeune femme a fait le buzz avec sa fameuse phrase « Non mais allo quoi ». Un buzz aussi surprenant que stupéfiant. La jeune femme est devenue la candidate de télé-réalité française la plus connue, et s’est même retrouvée invitée sur le plateau du Grand Journal.

Depuis, elle connait une belle carrière. Après deux, trois émissions centrées sur sa vie et celle de sa famille et de ses amis, elle a rejoint l’équipe de Touche pas à mon poste et a publié un livre. Elle figure aujourd’hui parmi les influenceuses françaises les plus suivies. Merci Les Anges.

Marie Garet refuse de travailler : la dispute culte

Marie Garet se rappellera sans doute longtemps de sa participation à la 4ème saison du programme, après sa victoire à l’émission Secret Story. Venue en couple avec son copain Geoffrey, elle se fera quitter par celui-ci en plein tournage, et il n’hésitera pas à se mettre en couple peu à peu avec Julia.

Trop c’est trop pour Marie qui se sent trahis et regrette le manque de respect de son ex…sans le soutien des autres candidats, énervés par les disputes de l’ancien couple. Fragilisée et au bout, Marie refusera d’aller travailler pour l’association, ce qui énervera considérablement celle qui avait partagé Secret Story avec elle, Aurélie.

La dispute qui a suivi est rentrée dans les annales de la télé-réalité. Marie va bien mieux aujourd’hui et s’est elle aussi éloignée des plateaux de tournage. Elle avait cependant participé à la saison suivante des Anges, car elle souhaitait montrer une autre image d’elle. Elle y était d’ailleurs très bien parvenue.