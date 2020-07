Manon Marsault et Carla Moreau définitivement fâchées ? Une décision choque les fans

La nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde est actuellement en tournage et révèle déjà son lot surprises, disputes et arrivées inattendues. Il s’agit de la première émission de télé-réalité en tournage depuis l’épidémie de la COVID-19 et il semblerait que les candidats sont plus en forme que jamais, heureux sans doute d’enfin retrouver les plateaux de tournage à l’occasion de cette émission culte.

Carla éliminée à la suite d’une dispute avec Manon

On sait que la famille des Marseillais est extrêmement soudée. Cela explique pourquoi ils ont remporté plus de fois que Le reste du monde cette émission, eux qui se connaissent par coeur. Ils se voient en effet en dehors des tournages et sont également des amis dans la vie de tous les jours.

Mais cela n’empêche pas certains différents d’interférer dans ces belles amitiés. Ce serait arrivé entre Manon et Carla. Les deux amies s’étaient déjà violemment disputées lors de la précédente émission, Carla reprochant aux autres candidats de l’avoir éliminé (elle était alors enceinte).

Finalement, Maeva avait réussi à faire en sorte que les deux mamans redeviennent amies. Mais cette fois-ci, il semblerait que cette nouvelle dispute ait été la goutte de trop, autant pour l’une que pour l’autre.

Elles ne se suivent plus sur les réseaux sociaux

On apprenait que Carla avait été éliminée de l’émission (certaines rumeurs annoncent qu’elle aurait elle-même décidé de partir). La maman de Ruby se serait violemment disputée avec Manon, et avec d’autres candidat présents dans l’émission. Elle se serait mise de ce fait beaucoup de participants à dos.

De son côté, Manon aurait tout fait pour pousser Carla vers la sortie, demandant à son mari Julien Tanti de jouer son rôle de leader pour l’éliminer. Avec réussite.

Mais il ne s’agirait pas d’une simple petite guerre le temps de la compétition. En effet, Carla a supprimé Manon d’Instagram, et en retour, celle-ci a également décidé de ne plus la suivre. Elle a mis Kévin Guedj dans le même panier puisqu’elle l’a aussi supprimé. En revanche, de son côté Carla suit toujours Julien Tanti.

Un geste radical et franc, qui montre bien que leur amitié appartient au passé. A moins que cela ne soit qu’un coup monté habilement mis au point par les candidates ou la production ?

Une saison qui promet d’être riche en disputes

Les internautes ont hâte de découvrir les raisons qui ont conduit à cette dispute qui aurait lieu pendant l’anniversaire de Julien Tanti. Mais il ne s’agira pas de la seule grosse dispute, à en croire les premières fuites qui sont arrivées jusqu’à nos oreilles.

On attend également un gros clash entre Maeva et Greg, celle-ci accusant le jeune homme de s’être mis en couple dans l’aventure avec comme seule intention de la rendre jalouse. Plusieurs candidats se seraient mêlés de cette dispute, notamment Mélanie Da Cruz. La tornade blonde découverte dans Secret Story aurait même réussi à mettre un terme à cette confrontation. Ceux qui se rappellent de son caractère ne seront pas étonnés par la nouvelle.

Des arrivées surprises en pagaille !

La production de W9 a mis les petits plats dans les grands avec cette nouvelle saison qui s’annonce historique ! La chaîne a en effet soigné son casting, en proposant bien entendu aux candidats emblématiques de poursuivre l’aventure, mais également à d’autres de la rejoindre.

C’est avec un immense plaisir que les fans ont appris le grand retour de Jessica Thivenin et Thibault Garcia (qui a rejoint sa femme quelques jours après). La présence de Mélanie Da Cruz a fortement surpris, elle qui n’a pas fait d’émission depuis 2016.

La femme d’Anthony Martial retrouvera pour l’occasion Ricardo et Nehuda qui, de leurs côtés, avaient marqué la saison 8 des Anges avec leur relation explosive. Le couple espère sans doute se refaire une belle image, eux qui ont été copieusement critiqué par les téléspectateurs à cause de leurs trop nombreuses disputes et de leur comportement envers d’autres candidats, comme Aurélie Preston.

Il faudra attendre le 7 septembre pour découvrir cette nouvelle saison, même si des bandes annonces arriveront courant mois août et nous donneront un aperçu de ce qui nous attend.