Carla éliminée des Marseillais vs Le reste du monde : on connait la raison et c’est le choc !

W9 se relance avec Les Marseillais vs Le reste du monde, la première émission de télé-réalité en tournage depuis le confinement. Les candidats se sont tous retrouvés, près à en découvre et remporter le plus d’épreuves possibles pour que leur équipe remporte cette cinquième édition tant attendue.

Les premières images devraient arriver via des bandes annonces au mois d’aout pour une diffusion à la rentrée, au mois de septembre. En attendant, certaines informations fuitent sur les réseaux sociaux et nous apprenons tous les jours de nouveaux éléments qui donnent envie de découvrir cette nouvelle édition.

Carla Moreau éliminée : Manon Marsault à l’origine de ce départ ?

Chaque semaine, l’équipe qui a remporté le moins de points doit éliminer un de ses membres. Nous avons généralement droit à certaines scènes de disputes, les candidats n’aimant pas se faire éliminer par leur propre famille. C’est généralement pour cette raison qu’ils se mettent en couple, afin d’être protégé par une autre personne pour aller le plus loin possible dans l’aventure.

Nous apprenions il y a peu le départ de Carla, conséquence de l’échec des Marseillais à avoir plus de points que le Reste du monde. On vous expliquait que Manon aurait été à l’origine de ce départ, suite à une dispute avec son amie. Elle aurait demandé à son mari Julien Tanti de tout faire pour que la maman de Ruby quitte la villa. Aujourd’hui, Aqababe fait d’autres révélations croustillantes.

Carla se serait mise à dos toute la villa !

D’après le blogueur, depuis le début de l’aventure, beaucoup de candidats ne s’entendraient pas avec Carla, que ce soit du côté des Marseillais comme celui du Reste du monde. Aqababe explique, sans développer, qu’ils auraient découvert « son vrai visage de vicieuse« . Difficile de savoir quel comportement a pu avoir la jeune femme pour mériter un tel traitement, mais d’après Manon, nous le découvrirons pendant la diffusion.

Elle s’est en effet expliquée en ces mots : « Certes, Carla et moi on ne se parle plus pour des raisons que vous verrez à la diffusion. Je vois ce genre de commentaire depuis hier sur les réseaux sociaux, alors que je ne suis même pas dans l’aventure. Je suis enceinte de 7 mois et j’ai autre chose à penser. Je n’ai pas d’impact sur le jeu, ni les candidats qui ont assez de caractère pour faire leur propre choix. »

Carla se serait également disputée avec Jessica !

Aqababe confirme que Carla se serait disputée à de nombreuses reprises avec Manon Marsault, mais également avec Jessica qui signe son grand retour dans l’aventure. Ce serait donc d’un commun accord qu’ils auraient décidé de se séparer de la candidate. Ont-il fait exprès de perdre des épreuves pour l’éliminer ? Nous en saurons plus lorsque l’émission sera diffusée.

Une autre rumeur circule cependant, disant que c’est Carla elle-même, lorsqu’elle a découvert que Le Reste du Monde avait remporté le plus de points, qui aurait décidé de quitter ses partenaires de jeu. Ce ne serait pas la première fois que cela arrive. Cela prouverait en revanche la mauvaise ambiance qui règne au sein de la villa pour que la jeune femme préfère quitter d’elle-même le jeu. On imagine cependant que sa fille Ruby devait lui manquer.

Les disputes entre Greg et Maeva plombent l’ambiance

Si rien ne va entre Carla et la majorité des autres candidats, les disputes entre Greg et Maeva sont loin d’instaurer une belle ambiance au sein de la villa. Les deux anciens amoureux se sont mis en couple chacun de leur côté dans l’aventure, mais Maeva pense que Greg n’a fait cela que pour la rendre jalouse.

Une dispute aurait éclaté, et d’autres candidats s’en seraient mêlés, à l’image de Jessica et Mélanie Da Cruz – qui signe son grand retour télévisuel. Et celui-ci pourrait être triomphale car, d’après les premières rumeurs, elle aurait mis fin à cette confrontation en remettant la tornade brune à sa place.

On a hâte de découvrir les images de cette saison qui s’annonce particulièrement riche en confrontations musclées et disputes. Il faudra cependant prendre son mal en patience et attendre plusieurs semaines, jusqu’au 7 septembre 2020.