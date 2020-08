Manon Marsault et Carla Moreau bientôt amies à nouveau ? Greg fait des révélations

Les candidats des Marseillais aiment mettre en avant le fait qu’ils sont une vraie famille, soudée. Une manière pour eux de justifier les disputes, parfois très violentes, qui surviennent pendant les tournages. Car en famille, on a beau s’aimer, on se dispute, parfois très fort. On peut donner raison aux candidats. Malgré un nombre incalculable de clashs en tout genre, ils apparaissent toujours ensemble, en apparence très unis, et se voient même en dehors des tournage, signe que leur amitié ne s’arrête pas dès que les caméras sont éteintes.

Jessica et Thibault ont d’ailleurs organisé un barbecue le temps d’un après-midi pour que les candidats se retrouvent. Et ils ont tous répondu présents, à l’exception de Manon et Julien (qui sont à Dubaï) et Nikola et Laura (celle-ci est enceinte, elle préfère éviter les grands rassemblements en période de coronavirus).

Une grosse dispute aurait éclaté entre Carla et Manon

Les candidats des Marseillais et du Reste du monde se sont tous retrouvés à l’occasion du tournage du cross. L’occasion pour eux d’enfin participer à nouveau à une émission, après plusieurs semaines de confinement. Ils ont d’ailleurs tous été testés avant de rejoindre l’aventure, afin que les normes de sécurité soient totalement respectées.

Au casting des Marseillais, Carla et Manon ont évidemment été rappelées par la production. Les deux mamans font parties des candidates emblématiques de l’émission et malgré sa grossesse bien avancée, Manon ne pouvait pas manquer ce rendez-vous incontournable.

Mais les deux amies se seraient séparées bien fâchées du tournage. On raconte en effet qu’une grosse dispute aurait éclatée entre elle lors de la soirée d’anniversaire de Julien Tanti. On ignore pourquoi ce clash a débuté et les raisons qui les ont poussé à se disputer de la sorte.

Manon pousse Carla vers la sortie

D’après certaines sources, Manon aurait été si en colère contre Carla qu’elle aurait tout fait (avec l’aide de son mari Julien) pour que la jeune maman quitte le jeu. Et quelques jours plus tard, c’est bien Carla qui a été éliminée. Les Marseillais ont-il fait exprès de rater des épreuves pour pouvoir l’éliminer ? Difficile à dire, il faudra attendre la diffusion des épisodes, à partir du 31 août, pour se faire une idée.

En tout cas, les deux jeunes femmes ne se suivent plus sur les réseaux sociaux depuis ce présumé clash. Pour les internautes, il n’en fallait pas plus pour qu’ils soient persuadés que l’amitié était définitivement finie entre les deux starlettes.

De plus, Carla n’hésitait pas à mettre en avant sa rancune sur Snapchat après son élimination. A l’occasion du départ de Maeva, elle s’en est pris aux autres candidats des Marseillais, ceux qui chaque année font les émissions dans leur intégralité tandis qu’elles n’ont jamais leur chance.

Greg remet les pendules à l’heure

Greg était invité au barbecue de Maeva et a surpris une conversation entre Carla et Jessica. Il leur a demandé de quoi elles discutaient avant d’intervenir et de prévenir les internautes. Il leur demande de ne pas croire tout ce qu’ils lisent. Ils insistent bien sur le fait que Les Marseillais forment une grande famille, et qu’il peut y avoir des clashs et des quiproquos entre plusieurs membres.

Jessica Thivenin de son côté intervient en disant qu’elle ne supporte pas quand les gens parlent de clans, elle qui considère qu’il n’y a pas de clans distincts au sein de la famille. Carla se contente d’acquiescer les propos de Greg, lui qui dit qu’ils ne sont pas des hypocrites et que parfois ils se disent des choses un peu dures mais que tout finit par être oublié.

Doit-on en déduire que la dispute entre Carla et Manon est vouée à être oubliée ? Pour rappel, ce n’est pas la première fois que leur amitié est fragilisée. Lors du précédent tournage du cross, elle s’était déjà disputées après que Manon ait éliminé Carla. Elles s’étaient finalement expliquées, après plusieurs jours de guerre froide. Aura-t-on prochainement droit à un remake ? Il semblerait.