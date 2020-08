Maeva Ghennam en couple : elle s’affiche avec son amoureux !

Greg et Maeva font partis des candidats Marseillais qui ont réussi à parfaitement s’intégrer à la famille formée par les anciens et sont devenus avec le temps des candidats emblématiques, aimés par beaucoup d’internautes. Surtout, ils sont tombés amoureux l’un de l’autre sous les yeux des caméras, et les téléspectateurs ont assisté à la naissance d’une idylle qui aura connu beaucoup de hauts et de bas.

Lors de la saison des Marseillais aux Caraïbes, nous avons pu les voir se remettre ensemble pour la énième fois, mais également se séparer à nouveau. Le couple explosif semble vivre de clashs et disputes et celles-ci ont finalement eu raison de leur amour.

Une dispute pour l’anniversaire de Maeva marque la fin

Les téléspectateurs les ont laissé célibataires, mais savaient pertinemment que cela ne durerait qu’un temps. Et pourtant, tout a dégénéré pendant la soirée. Alors que Greg a offert un superbe sac Chanel à celle qu’il aime, il aurait été déçu de voir que celle-ci ne retombe pas dans ses bras après ce beau cadeau.

Pour se venger, Maeva a vendu le sac et a donné l’argent à une association caritative. Cela marque réellement la fin de leur relation, et certains téléspectateurs (pour ne pas dire la très grande majorité) pensent de toute façon qu’ils sont mieux l’un sans l’autre et qu’ils ne sont finalement pas faits pour être ensemble.

Une grosse dispute pendant le tournage

Les deux candidats sont donc déterminés à tourner la page et poursuivre leur vie amoureuse l’un sans l’autre. Mais du fait des émissions et de leur groupe d’amis, ils sont contraints de se revoir, ce qui peut être très compliqué pour eux. Consciente des relations tendues entre eux, la production a demandé à Maeva de ne pas participer à la cérémonie d’ouverture, afin que celle-ci ne soit pas gâchée par une dispute entre les deux exs.

Célibataires, ils ont donc commencé l’aventure séparés et soucieux de trouver l’amour. Et Greg est finalement tombé sous le charme d’Angèle, une nouvelle candidate qui faisait partie de l’équipe du Reste du monde. Ils sont encore ensemble actuellement et le jeune homme semble plus heureux que jamais.

Mais cela n’a pas été au goût de Maeva qui s’en serait prise à Greg d’après les premières rumeurs. Elle était persuadée qu’il s’était mis en couple avec la jeune femme dans le seul but de la rendre jalouse. En colère, Greg a répliqué et une grosse dispute aurait éclaté entre les deux anciens amoureux.

Maeva s’affiche en couple sur les réseaux sociaux

Alors qu’on la pensait célibataire depuis la fin du tournage, Maeva a finalement trouvé l’amour dans les bras d’un certain Thomas. Si elle a dévoilé sa relation au grand jour, elle conserve cependant l’anonymat de son petit-ami. Elle a donc mis une photo où elle embrasse son cher et tendre, mais le visage de celui-ci est dissimulé par un coeur comme vous pouvez le voir ci-dessous.

La jeune femme a partagé sur ses réseaux sociaux la jolie soirée qu’elle a partagé avec son amoureux, n’hésitant pas à lui faire une belle déclaration puisqu’elle a écrit « Je t’aime mon Thomas » alors qu’ils partageaient ce moment intime au restaurant.

On a hâte d’en savoir plus sur ce mystérieux Thomas qui partage aujourd’hui la vie de Maeva. Le garçon pourrait-il se laisser tenter par une aventure télévisuelle ? On se réjouit d’avance de le voir rencontrer Greg en pleine émission.

On se demande combien de temps Maeva décidera de ne pas révéler le visage de son amoureux. On a eu beau chercher, elle ne suit pas de compte sur Instagram qui pourrait être celui de son petit-ami. La discrétion semble être donc le maître mot de cette relation naissante, mais on imagine que cela devait être trop dur pour elle de garder cela secret et qu’elle a donc craqué tout en ne dévoilant rien du physique de son compagnon. Elle a en tout cas réussi à titiller notre curiosité et on espère qu’elle se décidera à nous le montrer très vite.