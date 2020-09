LMvsLemonde5 : Benjamin Samat et Marine El Himer toujours proches ? Jessica Thivenin dit tout !

Dans la famille El Himer, nous demandons la soeur. Mais laquelle ? Benjamin sera (plus ou moins) sorti avec les deux, Marine et Océane. Son histoire avec la seconde aura permis à W9 de battre son record d’audience durant la diffusion des Marseillais aux Caraïbes puisque le jeune homme était en couple avec Alix lorsqu’il s’est rapproché de la jeune femme. A son arrivée, Alix a appris l’infidélité de son compagnon, et cela a signé la fin de leur relation.

Benjamin sort avec Marine dans Les Marseillais vs Le reste du monde

L’information est sortie pendant le tournage et a surpris tout le monde : Benjamin et Marine se seraient mis en couple, quelques années après leur première histoire, et surtout quelques mois après le rapprochement entre Benjamin et la soeur jumelle de Marine.

Le frère des jumelles lui-même était très choqué par cette rumeur et espérait qu’elle soit fausse. Mais dès les premiers épisodes, on comprend pourquoi les deux candidats sont tombés dans les bras l’un de l’autre. C’est simple, dès l’arrivée de Marine dans l’aventure, les deux exs ne cessent de se tourner autour, de se taquiner. Si Marine était venue dans l’aventure avec pour objectif de venger sa soeur, elle a vite changé d’avis et semble vraiment craquer pour le jeune homme.

Et ce dernier n’est pas indifférent puisqu’il s’amuse à jouer avec la jeune femme. D’ici quelques jours, nous verrons à l’écran leur rapprochement et l’officialisation de leur relation.

Un couple qui ne dure pas après le tournage

Quelques jours après la fin du tournage, Benjamin et Marine semblaient toujours proches. La jeune femme se filmaient souvent depuis la maison du garçon (celle où il vivait avec Alix) et la présence de cette dernière en ces lieux avait créé la polémique sur Twitter. Le candidat y avait répondu, expliquant aux internautes que sa vie lui appartient et qu’il décide d’inviter chez lui les gens qu’il a envie de voir. Il précisait qu’il n’avait absolument aucun compte à rendre à ce niveau-là.

Mais cette relation n’aura pas duré. Ils ont en effet officialisé leur rupture sur les réseaux sociaux. Un internaute avait pris à parti Benjamin en lui disant de faire attention car Marine likait sur Instagram les publications de son ex, Benoit Paire. Benjamin a répondu en story, expliquant qu’ils étaient tous les deux célibataires et que Marine pouvait donc faire ce qu’elle voulait. Mais si la relation est donc finie, le jeu entre les deux candidats est-il pour autant aux oubliettes ? Pas forcément d’après les propos de Jessica Thivenin.

Jessica retrouve Benjamin et partage ce moment sur Snapchat

La jeune femme ne cache pas sa joie de revoir Benji et ne peut s’empêcher de parler de Marine, candidate qu’elle a rencontré lors du tournage des Marseillais vs Le reste du monde et qu’elle a beaucoup apprécié : « Je suis contente, on va revoir Benji. On va voir s’il est toujours dans un jeu de séduction avec Marine. Je vous en dirais plus ! Non, je rigole. Je ne vous dirais rien quoi qu’il arrive. Je n’ai pas le droit. C’est interdit de spoiler. On n’a pas le droit ».

Finalement, lorsque la maman de Maylone voit enfin son ami, elle lui demande où il en est avec Marine, son ex. Mais sa réponse est coupée et nous ne savons donc pas ce qu’il a répondu. Une chose est sure, si Jessica parle autant de Marine, c’est que leur histoire ne doit pas être totalement terminée.

Devons-nous nous attendre à un retour en force du couple formé par Marine et Benjamin ? C’est probable, surtout que c’est le moment parfait pour officialiser à nouveau une relation au moment où les épisodes concernant leur rapprochement sont actuellement diffusés sur W9 tous les soirs de la semaine. On ne sait pas pour vous, mais nous avons en tout cas hâte de voir l’épisode où Océane arrivera dans l’aventure et réalisera que non seulement sa soeur ne l’a pas vengé, mais a en plus décidé de se mettre en couple avec le jeune homme. Un grand moment de télévision en perspective.