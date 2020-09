Océane et Marine El Himer dans une publicité : les internautes n’en reviennent pas

En quelques petites années, Marine et Océane El Himer se sont imposées comme de nouvelles candidates emblématiques de télé-réalité. Marine s’est notamment fait connaître en étant la petite-amie de Julien Guirado, jeune homme qu’elle a tenté de reconquérir (avec réussite) dans Les Princes et Princesses de l’Amour. Mais le conte de fée ne durera pas puisqu’ils finiront par se séparer. La jeune femme aura rendu public le comportement violent de son ex petit-ami.

Quant à Océane, c’est en participant aux Marseillais aux Caraïbes qu’elle a fait le buzz. Elle s’est en effet rapprochée de Benjamin Samat, alors en couple avec Alix. Ce rapprochement (et les baisers qu’ils ont échangé) provoqueront la fin de la relation entre le jeune homme et sa petite-amie avec qui il était depuis plus d’un an.

Une participation attendue aux Marseillais vs Le reste du monde

Le 31 août, W9 lance sa rentrée ! Son émission culte Les Marseillais vs Le reste du monde revient pour la cinquième fois et s’annonce explosive. La chaîne a mis les petits plats dans les grands et a soigné son casting qui s’avère être exceptionnel ! On s’attend à de nombreux clashs entre les candidats qui, pour certains, ont provoqué des fins d’amitié. On apprenait ainsi la fin de la relation entre Carla et Manon. Après une dispute, les deux amies ne se parlent plus et sont désormais en guerre. Pour le moment en tout cas.

Si les deux soeur jumelles n’ont pas encore l’expérience d’une Jessica Thivenin, d’une Manon Marsault ou même d’une Maeva Ghennam, elles savent cependant comment gérer le buzz et l’orchestrer avec brio. Et d’après les premières informations concernant l’émission, attendez-vous à entendre parler de Marine et Océane.

Marine et Océane : de gros buzz à venir !

Tenez-vous bien, les soeurs jumelles s’apprêtent à marquer l’histoire de la télé-réalité ! Accrochez-vous : Marine El Himer s’est rapprochée pendant le tournage de Benjamin Samat et finira par sortir avec lui pendant l’émission. Oui, le même Benjamin qui avait séduit Océane dans Les Marseillais. En arrivant dans l’aventure, Océane a vraisemblablement été très choquée, comme en témoigne les premières images montrées par la bande annonce. Mais cela n’a en rien écorché leur relation cependant, puisqu’elles se sont rapidement affichées plus complices que jamais.

De son côté, Océane n’a pas perdu son temps et s’est mise en couple avec Paga, l’éternel célibataire du programme, celui qui enchaîne les relations sans parvenir à trouver chaussure à son pieds. Ils s’étaient déjà rapprochés dans Les Marseillais aux Caraïbes mais c’est durant ce dernier tournage qu’ils ont enfin conclu ! Des rumeurs annoncent cependant qu’ils ne sont plus ensemble désormais. Une vidéo montrant Paga sur un site de rencontre laisse penser qu’il est célibataire et de nouveau à la recherche du grand amour.

Les deux soeurs dans une publicité qui fait rire les internautes

Les deux soeurs ont participé à une publicité pour le site internet planet-clefs.com. Une publicité un brin vieillotte, accompagnée d’un jingle qui a beaucoup fait rire les internautes sur lequel ont réussi à trouver une chorégraphie les deux soeurs jumelles.

Le site souhaite utiliser la notoriété des deux candidates pour faire leur promotion et cela marche puisque la vidéo a déjà été vue plus de 347 000 fois sur Instagram. On a cependant peu l’habitude de voir des candidats de télé-réalité dans ce genre de publicité. Généralement, ils participent à des pubs pour des marques de vêtements.

On a surtout l’habitude de les voir faire des placements de produits sur leurs réseaux sociaux et donc faire leur propre publicité. Mais les candidats reçoivent plusieurs propositions et c’est un moyen efficace de se faire de l’argent tout en développant leur notoriété. La diffusion de cette publicité tombe donc à pic pour les soeurs jumelles puisqu’elle arrive juste avant celle des Marseillais vs Le reste du monde. On se retrouve rendez-vous aujourd’hui, dès 18h50 pour le premier épisode. On est parti pour plusieurs semaines pour d’amourettes, clashs, disputes et confrontations ! Qui soulèvera la coupe ? Réponse d’ici deux mois !