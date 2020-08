Kevin Guedj hospitalisé : ses symptômes inquiètent

Les candidats de télé-réalité ne mettent pas seulement leur vie à nue durant les tournages, ils deviennent par la suite de véritables influenceurs sur les réseaux sociaux, eux qui racontent leur quotidien, les beaux jours, comme les mauvais.

Ils jouent généralement en effet la carte de la transparence et mettent en avant chaque péripétie qui ponctuent leur vie. C’est le cas notamment de Kévin et Carla, parents depuis peu, qui n’ont pas hésité à présenter aux internautes la petite Ruby, fruit de leur amour qui dure depuis plusieurs années (avec son lot de hauts et de bas).

Kévin fiévreux, il se rend aux urgences

Les internautes sont habitués à voir chaque jour en story la vie des candidats de télé-réalité. A tel point que lorsque ceux-ci ne postent plus rien, des questions hantent les esprits des internautes. C’est exactement ce qu’il s’est passé avec Kévin, qui s’est absenté des réseaux sociaux. Cela n’a évidemment pas échappé aux internautes et c’est sa future femme Carla qui a décidé de rompre cet inquiétant silence.

La maman de Ruby a en effet pris la parole sur Snapchat pour rassurer les fans : « Il a été à l’hôpital hier, on a passé la journée aux urgences et la nuit. Hier midi, il s’est pas senti bien sur la route. Il a eu une grosse montée de fièvre et ses muscles se sont compressés. Donc on est directement allés aux urgences. Il y est resté cinq heures, ça allait mieux ».

Malheureusement, son état s’est dégradé et a été jugé suffisamment inquiétant par les médecins pour qu’ils subissent plusieurs test et analyses afin de savoir quelle maladie ou trouble est à l’origine de pareils symptômes : « Ils l’ont gardé, ils lui ont fait plein d’analyses. […] Pour le moment, ils ne savent pas, on est dans l’attente de bilans sanguins ».

Kévin Guedj touché par la covid-19 ?

Mardi 11 août, Kévin Guedj a décidé de prendre la parole lui-même pour tenir au courant ses followers. Il a tenu à les rassurer, expliquant qu’il allait désormais beaucoup mieux, même s’il se trouve toujours hospitalisé : « Ça fait deux jours et demi que je suis bloqué à l’hôpital comme vous savez. J’ai ressenti des trucs bizarres ». Il décide de ne rien cacher aux internautes et parle plus en détail des inquiétants symptômes :

« J’avais beaucoup de fièvre, plus de 40 de fièvre pendant plus de 24h donc c’était un peu chaud. Ils ont éliminé plein de maladies que ce soit la Covid-19, la méningite. Ils cherchent un peu ce que c’est. Ça devrait aller mieux. Je vous tiendrai au courant toute façon ».

Kévin peut donc se rassurer, il n’a visiblement pas contracté la covid-19. Cependant, il semble toujours ignorer quel mal l’a touché et on ne sait pas s’il pourra sortir de l’hôpital tant que les médecins n’auront pas trouvé la cause de ses douleurs. Lorsque la fièvre touche le corps, c’est que celui-ci essaye généralement de se débarrasser d’un virus ou d’une bactérie en se réchauffant (dans le but de la tuer). Les médecins doivent donc trouver quel virus ou bactérie s’en est pris à Kévin.

Une maladie quelques jours après la fin du tournage

Ou peut-être que Kévin a trop fait la fête pendant le tournage des Marseillais vs Le reste du monde ? Le jeune homme a en tout cas eu chaud, lui qui est tombé malade seulement quelques jours après la fin du tournage. Cela l’aurait directement écarté de la villa pour ne pas risquer de contaminer les autres occupants et, de ce fait, cela aurait pu gâcher son aventure.

On se réjouit de voir en tout cas qu’il semble bien mieux se porter et on espère qu’il saura très vite pourquoi il s’est retrouvé avec de tels symptômes qui ont dû l’inquiéter pour qu’il aille si rapidement aux urgences.

On pourra en tout cas le découvrir dès le 31 août 2020 dans la nouvelle saison des Marseillais vs Le reste du monde qui s’annonce épique, en grande partie grâce à son exceptionnel casting.