Julien Guirado clash Marine El Himer ! Il fait de nouvelles révélations surprenantes !

La télé-réalité est un milieu riche en disputes, clashs et rivalités. Les candidats sont devenus des professionnels du buzz et les internautes sont de moins en moins crédules.

Récemment, Aqababe disait à demi-mot que la guerre entre Jazz et Jessica ne pourrait être qu’une grosse mascarade.

Parfois il y a en revanche des histoires dont la gravité ne peut être prise à la légère. Si la rupture entre Marine et Julien semblaient se faire à l’amiable, leur histoire d’amour aurait en réalité été ternie par de la violence.

Gauthier El Himer s’était confié à ce sujet, et Julien répond aujourd’hui.

Gauthier dénonce la violence de Julien

Gauthier El Himer a fait grand bruit en accusant Julien Guirado d’avoir été violent envers Marine, sa soeur, pendant leur relation. D’après ses propos, Marine ne souhaitait aucunement que ces informations deviennent publiques. Mais le jeune homme souhaitait absolument dénoncer le comportement de Julien.

Gauthier s’en voulait vraisemblablement de ne pas avoir su que Marine subissait un tel calvaire, lui qui annonce cependant que toute la famille se doutait que quelque chose n’allait pas, de par des changements physiques (joues creusées, amaigrissement) et psychologiques (elle était devenue aigrie et irritable).

Marine El Himer se reconstruit après sa rupture

S’ils avaient d’abord annoncé qu’ils ne comptaient pas parler dans les médias de leur rupture, cette bonne résolution n’a pas tenu.

Marine s’est en effet confiée sur sa vie après Julien, et elle explique qu’elle a pris conscience de ce qu’il lui apporté. Et la réponse est sans équivoque : plus de choses négatives que de choses positives dit-elle.

On ignorait encore qu’elle était la victime présumée de violence conjugale. Mais aujourd’hui, et alors que Gauthier annonçait qu’il y avait des photos pour confirmer ses propos, Julien s’est exprimé.

Julien assume sa violence et s’excuse

Julien Guirado reconnait être allé trop loin avec Marine et avoir eu envers son ex des gestes déplacés. Il assume avoir fait des choses qu’un homme ne doit pas faire et il a décidé de s’excuser publiquement pour cela.

Il annonce une grosse révélation puisqu’il se confie en disant qu’il se soigne pour tenter de calmer son impulsivité. Il ne précise cependant pas s’il s’agit d’une thérapie ou d’un autre moyen qui lui permettrait de l’aider à ne pas régler une situation de conflit par la violence.

S’il s’excuse, il est néanmoins conscient que ses actions ne sont ni excusables, ni tolérables. Pour lui, il est habité par des vieux démons qui l’ont rattrapé durant sa relation avec Marine El Himer.

Julien critique ceux qui veulent faire du buzz autour de cette histoire

S’il fait amende honorable, le candidat des Princes de l’amour critique en revanche ce qui, selon ses dires, gravitent autour de cette histoire pour faire du buzz. Il estime en effet que malgré son statut de personnalité publique, cette histoire aurait du rester priver et ne pas sortir de ce cadre.

On peut imaginer qu’il fait ici référence à Gauthier El Himer puisque c’est lui qui a le premier annoncé que Julien avait été violent envers sa soeur. On ne peut cependant que prendre le parti du jeune homme. Les violences conjugales ne peuvent rester privées et c’est souvent le témoignage des proches qui aident les victimes à s’en sortir.

Julien pense qu’on essaye de le détruire en révélant son comportement violent, ce qui ne manquera pas de faire sursauter les victimes de violences conjugales.

Julien est toujours amoureux de Marine

Julien Guirado conclut par une surprenante révélation, il se dit toujours amoureux de Marine. « Je suis le premier triste dans cette histoire » dit-il, une autre phrase qui risque de faire se lever plus d’un sourcil.

Il dit s’excuser auprès de son ex plusieurs fois par jour tout en concédant que ce n’est pas suffisant – surtout quand celle-ci tente de se reconstruire. Mais il le clame, il l’aime encore réellement et est très attristé par cette situation.

Pour rappel, Gauthier El Himer avait en parti décidé de rendre publique cette histoire pour ne pas que sa soeur retombe dans les bras de son ex.

Celui que Marine avait décrit comme un pervers narcissique a été au coeur d’une autre actualité violente récemment puisqu’Aqababe révélait qu’il s’était battu dans un supermarché, en pleine période de confinement. Le blogueur affirmait cependant qu’il s’agissait de légitime défense.