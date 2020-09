Jessica Thivenin accusée d’avoir clashé Jazz, elle répond sur cette histoire !

Lorsque Jessica et Thibault ont décidé de déménager à Dubaï, ils ont retrouvé deux autres candidats de télé-réalité qui avaient déjà tracé la voie : Jazz et Laurent. Après un traumatisant cambriolage, les deux amoureux et parents de Chelsea et Cayden ont en effet décidé de partir vivre en plein désert. Ils ont par la suite été rejoints par un certain nombre de personnalités télévisuelles. Outre les parents de Maylone se trouvent également à Dubaï Nabilla et Thomas, ou encore Julien et Manon. Benjamin Samat devrait lui aussi très prochainement y vivre.

De l’amitié à la guerre

En arrivant à Dubaï, Jessica et Thibault ont vraisemblablement été bien accueillis par la JLC Family. Sur les réseaux sociaux des starlettes, nous avions l’occasion de le voir passer du temps ensemble. Jazz et Laurent étaient même invités à la soirée d’anniversaire de Thibault, mais n’ont pas pu y participer car la jeune femme a accouché ce jour-là de son deuxième enfant, Cayden.

Et si tout semblait se passer pour le mieux, la relation s’est un peu à peu déliter. Et difficile à dire pourquoi les candidats de télé-réalité ne sont aujourd’hui plus amis. Une chose est sûre en revanche, c’est qu’ils ne se parlent plus et qu’ils se sont déjà clashés par médias interposés. Jazz a l’habitude de se clasher avec un certain nombre de candidats (comme Nabilla) et pense qu’elle inspire la plupart de ses collègue qui ne cessent de la copier.

En revanche, ce ne sera pas le cas de Jessica en ce qui concerne la première fête d’anniversaire de son fils Maylone. Alors qu’elle parlait de ce moment à venir, les internautes étaient nombreux à penser qu’elle piquait Jazz sans la nommer. Mais Jessica a souhaité éteindre la polémique avant qu’elle ne prenne de l’ampleur.

Jessica trouve les grosses fêtes d’anniversaire ridicules

Bientôt, Maylone fêtera son premier anniversaire. Un évènement que Jessica Thivenin souhaite bien entendu fêter. Mais hors de question pour elle d’organiser un soirée évènementielle : « Par contre pas du tout faire une fête à la Kim Kardashian avec des châteaux gonflables plus grands que la maison, des trucs partout… Mon fils il a un an, il marche même pas, il comprend rien… Enfin, il comprend même pas ce que c’est qu’une grosse fête ». Pour Jessica, organiser cela pour son enfant serait « complètement ridicule« .

Si elle cite Kim Kardashian comme exemple dans son argumentation, les internautes ont été nombreux à penser qu’elle parlait de Jazz, elle qui avait organisé une énorme fête pour fêter le premier anniversaire de son fils. Le cadeau des parents pour ce dernier avait d’ailleurs choqué les fans sur les réseaux sociaux : en effet, ceux-ci ont décidé de lui offrir une montre Rolex. Pour un bébé de un an seulement. Un investissement selon son père, Laurent.

Jessica Thivenin ne faisait pas référence à Jazz

Mais Jessica est au courant lorsqu’une rumeur à son sujet commence à prendre de l’ampleur et elle n’est pas du genre à les laisser devenir trop importante. Consciente que les internautes lui prêtent des intentions qui ne sont visiblement pas les siennes, elle a décidé de réagir avec le franc-parler qu’on lui connait si bien.

« Vous savez, je ne fais jamais de messages subliminaux sur qui que ce soit. Je m’en fous ! Vous me connaissez. Si j’ai envie de dire quelque chose sur quelqu’un, je le dis. S’il n’est pas content, c’est pareil ! Donc voilà, arrêtez tout le temps de dire oui ce message était pour telle personne. Je vous parle de plein de trucs en même temps ».

Au moins, la maman de Maylone a mis les choses au clair et cela éteindra la polémique immédiatement. On ne peut que suivre la jeune femme tant on sait qu’elle n’a pas la langue dans sa poche et que si elle a quelque chose à dire, elle le dit sans détour. Les fans de la jeune femme pourront en tout cas la retrouver chaque soir sur W9 dans Les Marseillais vs Le reste du monde.