Jessica Thivenin : la photo qui fait craquer les internautes !

Les années passent, les candidats et candidates de télé-réalité grandissent et trouvent l’amour. Naturellement, ils finissent par avoir envie d’avoir des enfants. Et aujourd’hui, ils sont nombreux à être des heureux parents. Jugez plutôt, parmi les plus célèbres, nous pouvons citer Nabilla et Thomas, Julien et Manon, Carla et Kévin et bientôt Laura et Nikola. Aujourd’hui, c’est de Maylone dont vous nous parlons, le fils de Jessica et Thibault. Les deux amoureux font figure d’exception puisqu’ils font partis des rares candidats à s’être éloignés des tournages le temps de la grossesse et durant les premiers mois de leur nouvelle vie de parents.

Une grossesse compliquée pour Jessica Thivenin

En 2019, c’est à peu près au même moment que nous avons appris la grossesse de Carla, Nabilla et Jessica. Mais cette dernière, et contrairement aux deux premières déjà le sujet de nombreuses rumeurs, a surpris les fans en annonçant en toute simplicité qu’elle attendait un enfant. C’est avec Thibault et une photographie de la première échographie (celle des trois mois) qu’elle a décidé de dire à ses followers que sa vie allait prendre un tout nouveau tournant.

Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu. C’est en larmes que la jeune femme s’est adressée à plusieurs reprises aux internautes sur Snapchat. Il faut dire que sa grossesse n’a pas été de tout repos. Pendant les dernières (nombreuses) semaines de sa grossesse, elle a dû rester alitée pour ne pas mettre en danger la vie de son enfant (et la sienne).

Maylone et ses premiers jours difficiles

Malheureusement pour les jeunes parents, les premiers jours de Maylone n’ont pas été de tout repos. Quelques minutes seulement après l’accouchement, le bébé a dû être opéré. Et si tout semblait allait mieux une fois qu’ils ont pu rentrer chez eux, une vidéo a énormément choqué et ému les internautes. Jessica explique que leur fils a fait un arrêt cardiaque alors qu’ils étaient au restaurant. C’est sa mère qui a dû lui faire un massage cardiaque pour lui sauver la vie.

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et les candidats de télé-réalité ont été nombreux à apporter leur soutien au jeune couple qui vit des moments difficiles. Fort heureusement, le petit garçon a grandi, et tout semble allait pour le mieux désormais, au point où Jessica Thivenin a accepté de revenir dans Les Marseillais, à l’occasion de la cinquième édition du cross.

Une photo craquante de Maylone sur Instagram

La jeune femme aime partager sa vie avec les internautes – comme toute influenceuse qui se respecte. Et elle ne manque pas de montrer la jolie bouille de son fils. Et récemment, c’est une photographie du petit qu’elle a publié sur son compte, suivi par plus de 5,6 millions d’abonnés. Et les internautes ont craqué. C’est avec un large sourire que le petit est pris en photo, aux côtés de sa maman. Les commentaires élogieux se comptent par centaines. Jessica affiche d’ailleurs un sourire similaire, elle qui écrit en légende « ce sourire fait mon bonheur« . On veut bien la croire.

Ces commentaires globalement très positifs feront sans doute plaisir à la jeune femme, elle dont la présence dans Les Marseillais vs Le reste du monde déçoit actuellement les fans. Cette cinquième édition du cross est sous le feu des critiques puisque les téléspectateurs la trouvent déjà redondante, puisque tout semble (encore) tourner autour de Maeva et Greg et leur éternel histoire d’amour.

Quant à Jessica, les internautes lui reprochent de ne plus être aussi naturelle que par le passé et de vouloir trop marquer pour son grand retour télévisuel, en se servant notamment d’une vieille histoire avec Carla pour s’assurer une scène de dispute dès les premiers instants. Mais la jeune femme peut se rassurer, elle est toujours massivement suivie sur les réseaux sociaux et soutenue par ses fans. En espérant que les futurs épisodes de cette cinquième édition du cross nous offre des séquences plus palpitantes, mais avec l’arrivée de Ricardo et Nehuda, on en mettrait notre main à couper.