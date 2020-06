Finale de The Voice : Abi gagnant à 90 % ? Ce que vous devez savoir

Ce Samedi soir, c'est vous le jury de la grande finale de THE VOICE 2020 ! Faites votre choix parmi Gustine, Antoine Delie, Tom Rochet, et le grand favori Abi, ils défileront devant leurs coachs Amel Bent, Lara Fabian, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

Le parcours incroyable d’Abi probable vainqueur de The Voice !

Alors que la finale de The Voice a lieu ce samedi 13 juin en direct sur TF1 à 21h05, durant cette nouvelle saison détonnante de The Voice 2020, Abi a réalisé un parcours incroyable et pourrait bien être le grand gagnant du jeu de télé crochet cette année ! En effet, on peut dire qu’Abi a réalisé un sans faute jusque là depuis les auditions à l’aveugle qui avaient eu lieu au tout départ où il avait interprété avec brio la chanson « Lovely » de Billie Eilish.

Lors des battles, par la suite, il avait fait ensuite sensation en interprétant “Un homme heureux” de William Sheller, mais aussi d’autres comme « Another day in paradise » de Phil Collins, et « What a wonderful world » de Louis Armstrong lors de la demi-finale. Son coach Pascal Obispo a de quoi être fier de son poulain qui fait un parcours remarquable !

Pourtant, le chanteur ne prend pas la grosse tête comme on a pu le voir dans une interview récente accordée au magazine Télé7Jours où on voit qu’il a su conserver une son humour légendaire malgré le trac !

bien qu’il soit très talentueux, on a pu voir que dans les répétitions, Abi manquait clairement de confiance en lui. Mais heureusement, il a pu compter sur son coach Pascal Obispo qui a pu l’aider dans cette épreuve. Il faut dire qu’entre les deux hommes, c’est un véritable coup de foudre auquel les téléspectateurs de l’émission ont pu assister.

La déclaration d’amour de Pascal Obispo envers Abi

En effet, c’est notamment lors de son interprétation de la chanson de Phil Collins que Pascal Obispo a eu un choc en voyant la prestation bouleversante d’Abi dans The Voice. Dans sa magnifique interprétation au piano voix de la chanson de Phil Collins, on a même pu voir la famille d’Abi complètement bouleversée et émue aux larmes en voyant son interprétation, tout comme son coach Pascal Obispo qui a été pris par l’émotion de l’interprétation d’Abi.

Sur la vidéo de l’interprétation du chanteur, on peut voir effectivement Pascal Obispo lever les yeux au ciel pour retenir ses larmes de couler… Pour le chanteur de “Lucie”, c’est bien simple, Abi incarne la pureté et la beauté selon ses propres termes.

Incroyable prestation d’Abi avant la finale :

Mais juste avant la finale qui aura lieu ce week-end, Abi a encore une fois étonné les téléspectateurs avec une superbe interprétation de “What a wonderful world” de Louis Armstrong, qui a bouleversé Pascal Obispo mais également les autres membres du jury comme Amel Bent qui a retenu ses larmes et témoigné de la beauté de la chanson interprétée par Abi.

Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui souhaitent découvrir d’autres chansons du chanteur, Abi a également publié des vidéos sur sa chaîne YouTube qui compte désormais plusieurs milliers d’abonnées. Son interprétation de la chanson “River” dont l’original est chanté par Leon Bridges a bouleversé ses fans notamment.

Connaissez-vous vraiment les candidats ? On vous invite à jouer !

Mais alors que la finale de The Voice approche à grands pas, c’est le moment où jamais pour vous de tester votre connaissance des candidats de cette année ! En effet, à l’occasion de la grande finale de The Voice 2020 qui aura lieu demain, TF1 propose aux téléspectateurs sur le compte Instagram de l’émission de tester vos connaissances sur les candidats !

Concernant Abi, les questions qui sont posées portent sur le nombre de coachs qui se sont retournés lors de sa première interprétation, sur le titre qui lui a permis de remporter la batailles des KO, et sur le vrai nom du chanteur. Pour les plus fervents fans des autres candidats es autres coachs, vous pouvez également tester vos connaissances des candidats avec des questions qui ne sont pas des plus simples pour celles et ceux qui n’ont pas été toujours attentifs !