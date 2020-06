Abi (The Voice) : une soeur handicapée et un quotidien difficile, vie difficile du chanteur qui va complètement changer !

Abi (The Voice) : il réalise un véritable parcours du combattant alors qu’il n’était pas prédestiné à être chanteur !

C’est décidément le meilleur candidat de The Voice cette année ! Abi aura en effet réalisé un parcours sans faute et sans aucune erreur, contrairement à d’autres candidats de cette saison. Il a encore une fois lors de la finale samedi dernier ému aux larmes le jury mais également les téléspectateurs de l’émission, qui ont vivement réagi sur les réseaux sociaux. En effet, on voit souvent dans l’émission The Voice des réactions du public qui se plaint du candidat victorieux de la compétition musicale, mais cette fois-ci, il n’en est rien.

Abi semble avoir fait l’unanimité et il est d’ailleurs très apprécié du public qui le soutient et qui est toujours derrière lui ! Agé de 21 ans seulement, la vie du jeune homme s’apprête à basculer complètement maintenant qu’il a gagné The Voice, et nous avons tous hâte de voir l’avenir qui lui est réservé dans la musique grâce à sa victoire dans The Voice.

/ NEWS / 🔥 Felicitations à ABI vainqueur de The Voice France 2020 avec 53,6 % des votes 💪🏿❤ pic.twitter.com/MNlA3aLxsv — Life Magazine (@LifeMagazine_CI) June 13, 2020

De son vrai nom Abimaël Bernadoth, sa vie n’a en effet pas toujours été très facile et sa victoire devrait lui apporter un peu de joie. Né à Haïti, il ne travaille pas du tout dans la musique mais en a fait une véritable passion. En effet, alors qu’il est professeur d’anglais remplaçant, Abi joue de nombreux instruments de musique depuis qu’il est tout petit. A 6 ans, il commence alors à jouer du saxophone, et c’est alors que tout s’enchaîne, où il poursuivra notamment en jouant du piano avec brio.

#TheVoice

EMOTION – Abi BOULEVERSE la scène sur "Another day in Paradise" de Phil Collins ! Un seul mot… SUBLIME ! ❤https://t.co/3kMk4jpq2X — TheVoice_TF1 (@TheVoice_TF1) April 25, 2020

Alors qu’il a été reperé par une ex-participante de la Star Academy, Aurélie Konaté, c’est de cette façon qu’il a pu participer à The Voice cette année. En effet, cette dernière aurait selon les rumeurs réussit à convaincre la production et plus particulièrement le directeur du casting, Bruno Berberes, de se rendre lors d’une prestation vocale d’Abi dans un bar. Emu par la prestation du jeune homme, il n’en lui a pas fallu plus pour le convaincre de l’auditionner pour ainsi participer à l’émission de télé crochet suivie par des millions de français.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que dès sa première prestation, le directeur de casting n’a pas regretté son choix ! En effet, il a réalisé un parcours sans faute et a remporté la compétition avec plus de 50% des suffrages.

Abi (The Voice) : il remporte haut la main la compétition de The Voice 2020, sa famille est fière de lui !

Mais si Abi fait tout ça, c’est avant tout pour que sa famille soit fière de lui. En effet, il vit auprès d’une soeur qui ne peut malheureusement pas le soutenir comme elle le souhaiterait sans aucun doute. Et pour cause, cette dernière est malheureusement handicapée…

Très généreux avec elle, Abi a d’ailleurs dédié sa victoire à sa soeur qu’il chérit tant. Selon ses propres mots, il vit pour elle et il est d’ailleurs “deux fois plus contents” depuis qu’il a remporté The Voice haut la main face aux autres candidats qui étaient en finale. Abi a dû effectivement penser très fort à sa soeur qui ne peut ni parler ni voir, et c’est peut être bien cela qui l’a aidé à gagner The Voice cette année, aux côtés de son coach Pascal Obispo. On imagine bien que depuis, toute la famille est très fière du parcours d’Abi, et que ce dernier ne fait que commencer une très longue carrière de chanteur qui durera sans doute pendant encore très longtemps.

Désormais, nous avons tous hâte de voir le premier single ou le premier album d’Abi, qui on l’espère sera une composition originale et non une reprise de chanson comme on peut en entendre bien souvent dans la compétition vocale acharnée qu’est The Voice. Quant aux autres candidats qui ont malheureusement perdu la compétition, on devrait également entendre parler d’eux prochainement…