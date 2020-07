Cette nouvelle photo sensuelle de Maeva Ghennam rend fou les internautes !

En quelques apparitions télévisuelles, Maeva Ghennam a réussi là où beaucoup ont échoué : elle s’est faite une place (de choix) au sein de la famille des Marseillais, pourtant très soudée et sectaire.

Avec Greg, ils sont parvenus à parfaitement s’intégrer, devenant au fil des mois des candidats emblématiques. Pour preuve, la jolie brune affiche aujourd’hui le chiffre incroyable de 2,3 millions de followers sur Instagram.

Une photo Instagram qui fait craquer les fans !

Maeva a frappé fort avec sa dernière photo Instagram. Actuellement en tournage pour Les Marseillais vs Le reste du monde, la jeune femme a partagé un cliché où nous la découvrons depuis une piscine. Elle affiche ses superbes courbes dans un maillot de bain échancré qui laisse peu de place à l’imagination.

Et on peut dire que la photo a fortement plu à ses fans. Elle a été aimée près de 230 000 fois en moins de 24 heures et les commentaires élogieux se comptent par milliers.

En légende sa photo, Maeva écrit « vous me manquez trop mes amours« . En effet, puisqu’elle se trouve en tournage, elle n’a pas le temps de communiquer avec ses fans. Et visiblement, ce manque est partagé puisqu’ils sont nombreux à lui dire la même chose.

Ils seront cependant heureux de la retrouver à la rentrée lors de la diffusion des Marseillais vs Le reste du monde. La saison s’annonce très électrique !

Maeva et Greg : rien ne va plus !

Depuis son anniversaire, Maeva ne parle plus à Greg. Pour rappel, celui-ci lui avait offert un sac Channel et avait par la suite reproché à la jeune femme de ne pas avoir été suffisamment reconnaissante. Durant la soirée, il aurait dit à ses amis qu’il s’attendait à ce que Maeva sorte avec lui, du fait du cadeau qu’il lui a offert.

En guise de réponse, la jeune femme aura vendu le cadeau pour faire don de l’argent récolté à une association, et n’aurait plus adressé la parole à son ex. Mais les anciens amoureux allaient tôt ou tard finir par se revoir, et c’est arrivé pour ce tournage des Marseillais vs Le reste du monde.

La production, inquiète, repousse l’arrivée de Maeva

Les producteurs de l’émission connaissent les différents qui opposent Maeva et Greg. Aux derniers moments, ils auraient décidé que Maeva n’intégrera pas l’aventure directement, mais sera gagnée par son équipe. Ils craignaient de voir la cérémonie d’ouverture gâchée par une énième dispute entre les deux candidats. Et il semblerait qu’ils aient vu juste.

En effet, lorsque Maeva a intégré l’aventure, elle s’est mise en couple avec un membre du Reste du monde, tout comme Greg. Une énorme dispute aurait éclaté entre les deux, Maeva reprochant à son ex de se mettre en couple uniquement pour la rendre jalouse.

Plusieurs candidats s’en seraient mêlés, à l’image de Mélanie Da Cruz, qui signe pour l’occasion un retour surprise à la télévision, après quatre ans d’absence. Elle aurait réussi à mettre un terme à cette dispute, d’après les informations qui ont fuité.

Maeva et Greg : une relation explosive qui agace les autres candidats ?

Maeva et Greg auraient-ils pris la relève de Carla et Kévin ? Pas une saison ne se passe sans que nous n’assistions à des grosses disputes, suivies par des réconciliations généralement de courtes durées.

Problème, cette relation instaure généralement une ambiance pesante au sein de la villa et joue sur le moral de tous les candidats, qui vivent au quotidien pendant plusieurs semaines avec eux. La prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde s’annonce en tout cas particulièrement tendue, puisqu’on vous racontait également la grosse dispute qui aurait éclaté entre Carla et Manon.

La maman de Ruby aurait d’ailleurs été éliminée suite à cette dispute, elle qui se serait mise à dos d’autres habitants de la maison. D’après le blogueur Aqababe, ceux-ci auraient découvert une Carla « vicieuse ». On ignore ce qu’elle a bien pu faire pour mériter un tel adjectif, mais nous en saurons surement plus au moment de la diffusion.

Rendez-vous donc le 7 septembre pour découvrir les nouvelles aventures de vos candidats préférés !