Benjamin Samat en couple avec Océane El Himer ? Gauthier réagit et est très en colère contre sa soeur

W9 tiendrait-elle son gros buzz pour la prochaine saison des Marseillais vs Le reste du monde ? A en croire les rumeurs, il semblerait que oui. On apprend en effet que Benjamin Samat, le candidat emblématique des Marseillais se soit mis en couple avec Marine El Himer, célibataire depuis peu (elle partageait sa vie avec Julien Guirado, mais ils se sont séparés durant le confinement).

Cette rumeur a pris une telle ampleur que Gauthier El Himer, le frère de Marine et Océane a réagit sur ses réseaux sociaux, expliquant qu’il ignorait si cette histoire était vraie. Il se montre cependant très en colère contre sa soeur et Benjamin. On vous explique tout.

Benjamin et Océane : la relation polémique des Marseillais !

Durant la précédente saison des Marseillais (sous-titrée Aux caraïbes), Benjamin Samat a fait le buzz. Pour rappel, le jeune homme a participé seul à l’aventure, sans qu’Alix, sa compagne depuis un an, ne soit présente.

Il a ainsi rencontré les nouvelles candidates dont Océane, qu’il connaissait déjà, et avec laquelle il a entamé un jeu de séduction qui a duré plusieurs jours. Ils auront fini par s’embrasser, avant que le garçon ne regrette son geste. Cependant, ils se tournaient toujours autour, sous les yeux des autres habitants de la villa (et des téléspectateurs par la suite).

Lorsqu’Alix est arrivée, elle est tombée de haut en apprenant que son compagne l’avait trompé. Cela a provoqué un buzz sans précédent. W9 a battu son propre record d’audience (bien aidée par le confinement) et cette histoire a passionné et révulsé tous les téléspectateurs, qui ont pris le parti d’Alix, la femme bafouée de l’histoire.

Océane a été énormément critiquée sur les réseaux sociaux, tout comme Benjamin.

Benjamin en couple avec la soeur jumelle d’Océane ?

La rumeur qui circule aujourd’hui assurerait à W9 un buzz sans précédent ! Elle annonce que Benjamin (Les Marseillais) se serait mis en couple avec Marine (Le Reste du monde) qui n’est autre que la soeur jumelle d’Océane.

Pour être honnête, on imagine mal la jeune femme sortir avec le garçon qui a fait autant de mal à sa soeur, elle qui a eu un vrai coup de coeur pour lui. Mais on sait également que Marine n’est pas insensible au charme de Benji, et dans les aventures, les relations se font (et se défont) très vite.

La rumeur (vraie ou fausse donc) a cependant pris une ampleur telle que Gauthier El Himer a réagit sur ses réseaux sociaux, et le garçon est très énervé par cette situation.

Gauthier très énervé envers Océane !

Gauthier El Himer met directement les choses au clair. D’abord, il ignore si cette rumeur est vraie ou non. Marine est en tournage, et il ne semble pas avoir de nouvelle. Ensuite, il déteste copieusement Benjamin. Enfin, si cette rumeur est vraie, il compte bien remonter les bretelles de sa soeur car il trouve ce comportement lamentable. Jugez plutôt :

« Je sais pas s’ils sont ensemble mais une chose est sure c’est que je lui je l’aime pas, et Marine si elle fait ça, je vais lui remonter les bretelles car c’est lamentable, par rapport au passé qu’il y a eu avec Océane, par rapport au passif qu’il a eu avec moi. Des hypocrites dans ma famille j’en veux pas. Un mec qui trompe sa copine une fois, il le refera. Un charo restera un charo toute sa vie (…) Je sais pas si c’est vrai mais si c’est vrai, Marine je vais lui en mettre plein la gueule et l’autre il sait que je l’aime pas et le jour où je le vois en face il le saura encore plus (…) J’en sais pas plus, arrêtez de commenter mes photos et vidéos par rapport à mes soeurs« .

Si Gauthier a réagit, c’est en effet car son compte Instagram est peuplé de commentaires lui demandant s’il en sait plus. Nous sommes désormais fixés. Mais si cette histoire est vraie, W9 prépare le coup du siècle et pourrait bien battre à nouveau son record d’audience. On a encore plus hâte de découvrir cette saison qui s’annonce riche en rebondissements.