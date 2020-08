Alix Desmoineaux balance sur la drogue dans la télé-réalité et fait des révélations : « Je dis ce que je pense »

Alix a fait le buzz lors de la dernière saison des Marseillais aux Caraïbes en arrivant dans l’aventure en cours de route. Alors heureuse de retrouver Benjamin, l’homme avec qui elle partageait sa vie depuis plus d’un an, elle est tombée de haut en apprenant qu’il l’avait trompé avec Océane pendant l’aventure.

Les épisodes montrant l’arrivée d’Alix et la confrontation avec Benjamin qui a suivi ont été massivement vus par les internautes, permettant à W9 de battre son record – bien aidée par le confinement. Alix est finalement partie de l’aventure célibataire après une énième confrontation (cette fois-ci violente) avec Océane.

Alix ne se reconnait pas dans le stéréotype de la candidate de télé-réalité

La jeune femme a accordé une interview à la chaîne Youtube Krew TV. Mais ce n’est pas un journaliste qui lui posait des questions, mais des personnes lambdas, dans la rue. L’occasion pour elle de répondre aux questions que se posent les internautes, comme par exemple sa motivation première à se lancer dans la télé-réalité.

Sans détour, elle explique qu’elle souhaitait se faire refaire la poitrine et qu’elle n’avait pas d’argent à ce moment-là. Elle reconnait également que l’idée de voyager en étant payée était plutôt séduisante.

Cependant, elle ne se reconnait aucunement dans l’image que se font les personnes des candidates de télé-réalité, généralement décrites comme des bimbos écervelées. « Je me sens pas concernée. Je ne me sens ni bête, ni tout ce qu’on peut donner comme adjectif qualificatif pour n’importe quel candidat. Je me sens pas visée. Je pense que les gens chez eux devraient prendre plus ça comme du divertissement, et moins s’investir. C’est notre réalité, pas celle des téléspectateurs. Notre vie privée est notre vie publique. On partage ça avec les gens« .

De la drogue dans la télé-réalité ?

Un anonyme demande ensuite à Alix si les personnalités de la télé-réalité fument des joints. Et Alix répond par l’affirmative. « Oui, franchement je vais pas mentir. Je dirai pas qui, mais bien sûr que oui les gars. On est des gens normaux. Aujourd’hui, fumer c’est devenu un petit peu… je suis désolé mais… un peu tout le monde fume. Sur les tournages c’est interdit, mais en vrai si t’es malin tu peux. Faut juste être malin« .

L’après Marseillais avec Benjamin !

Une participante demande évidemment comment s’est déroulée son retour chez elle, en France, après ses déboires amoureux avec Benjamin. Alix se lamente que leur relation se soit terminée de cette manière, qui ne représente aucunement la belle histoire qu’ils ont pu vivre ensemble pendant plusieurs mois. « Je pense qu’on ne sera plus emmené à se croiser, puis ce n’est pas intéressant. En tout cas moi ça ne m’intéresse pas« .

Les fans du couple qu’ils formaient doivent se faire à l’idée : nous ne sommes pas prêts de voir les deux ex se remettre ensemble, contrairement à ce qu’annonçait une rumeur qui disait qu’ils avaient tout prévu pour à nouveau se mettre en couple dans Les Marseillais vs Le reste du monde.

Alix a-t-elle revu Océane ?

Quant à ceux qui se demandent si Alix a été en contact ou à recroiser Océane depuis le tournage des Marseillais, la réponse est non. On imagine que la jeune femme n’a pas spécialement envie de croiser celle qui a embrassé son amoureux pendant le tournage.

Enfin, la vidéo se conclut par l’arrivée d’une guest star, le rappeur Hatik, vu récemment dans la série sur le rap français Validé. La présence du jeune homme parmi les personnes qui lui posent des questions semble surprendre Alix, qui ne cache pas son étonnement. Et le rappeur se lance dans une question loufoque, en lui demandant si elle pratique le jardinage.

Les fans d’Alix seront heureux de la voir dans cette vidéo et le prouvent déjà puisqu’elle a été visionnée plus de 265 000 fois en quelques heures. On ignore encore si la jeune femme fera à nouveau de la télé-réalité un jour, mais pas sûr que sa dernière participation lui donne envie de se lancer à nouveau dans une aventure télévisuelle.