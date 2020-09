Alix Dmx se mêle de la confrontation entre Jessica et Carla, découvrez vite son avis !

Cette année, la production des Marseillais vs Le reste du monde a mis les bouchées doubles en ce qui concerne le casting. C’est simple, il s’agit sans doute du casting le plus impressionnant de l’histoire de l’émission. Les habitués sont évidemment de retour, mais les nouveaux arrivants nous séduisent déjà (notamment Angèle et Marvin qui tirent leur épingle du jeu). Et surtout, on attend avec impatience l’arrivée de Mélanie Da Cruz ou encore du couple Ricardo / Nehuda, tant cela fait longtemps qu’on ne les a pas vu à la télévision dans une émission de ce genre.

Alix Dmx manque au casting des Marseillais vs Le reste du monde

Mais si les participants de la cinquième édition sont nombreux, une candidate manque à l’appel, et il s’agit d’Alix. On ignore si la jeune femme n’a pas été rappelée par la production (ce serait surprenant) ou si elle a refusé de faire l’aventure (ce serait probable), mais elle ne sera malheureusement pas présente cette année pour défendre les couleurs du Reste du monde.

Après sa séparation avec Benjamin Samat dans Les Marseillais aux Caraïbes, une rumeur était pourtant née sur les réseaux sociaux. Elle disait que le couple avait tout prévu et avait orchestré cette rupture dans le but de se remettre ensemble dans Les Marseillais vs Le reste du monde et, de ce fait, provoquer deux énormes buzz consécutifs.

Mais cette rumeur, démentie par la principale intéressée il y a quelques semaines, est fausse et la jeune femme ne fera pas partie des candidates du programme, contrairement à Marine et Océane El Himer qui font leurs premiers dans l’aventure.

Un clash entre Jessica et Carla en ouverture

En ce début d’aventure, les candidats ne perdent pas de temps. D’un côté, il y a ceux soucieux de se mettre en couple rapidement, comme Antoine et Greg qui tournent directement autour de la nouvelle Angèle et qui, en quelques minutes seulement, lui font part de leurs intentions. Et c’est le deuxième qui a gagné des points, puisqu’Angèle a expliqué à Antoine qu’elle préférait se rapprocher de Greg et ne pas jouer sur plusieurs tableaux.

Marine El Himer et Benjamin Samat ne perdent pas de temps et se taquinent directement. Pour rappel, ils ont eu une brève aventure par le passé, mais par la suite, Benji s’est rapproché de la soeur jumelle de Marine. Énervée contre le jeune homme, la jeune femme n’en reste pas moins proche de lui. On connait la suite : ils finiront par sortir ensemble dans l’émission.

Enfin, Jessica Thivenin a rappelé à tout le monde qu’elle avait un sacré caractère en se disputant (avec une certaine violence) avec Carla, pour une vieille histoire de sept mois (datant du nouvel an). Carla ne s’est pas laissée faire, malgré le fait qu’elle se retrouve seule contre tous puisque les autres participants ont vraisemblablement décidé de prendre le parti de la maman de Maylone.

Alix soutient Carla sur Instagram

Si Alix est absente du programme cette année, elle a cependant pu voir certaines images. Elle sous-entend qu’elle n’a pas regardé les épisodes (et on la comprend puisque son ex fait parti du casting) mais qu’elle a pu voir défiler (notamment sur Instagram) quelques extraits. Et elle valide totalement le comportement de Carla !

Un internaute lui a demandé ce qu’elle pensait de Carla, et la jeune femme a décidé de répondre en ces mots : « Je la trouve grave gang dans le peu de choses que j’ai pu voir ces derniers temps sur les réseaux« . Elle a écrit en dessous CARLA2020 avec un logo qui prouve qu’elle approuve totalement son comportement.

Elle ne parle pas directement de la confrontation entre la jeune femme et Jessica mais comme les premiers épisodes ont beaucoup insisté là-dessus, difficile de penser qu’elle parle d’autre chose. On se rappelle d’autant plus qu’elle n’a jamais été amie avec la femme de Thibault Garcia. Alix ne s’est jamais sentie pleinement intégrée à la sectaire famille des marseillais et, hormis Maeva, elle n’est plus en contact avec eux depuis sa séparation.