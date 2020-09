LMvsLemonde5 : Alix Dmx dit ce qu’elle pense de l’équipe des Marseillais, désunie en ce début de saison

Les premiers épisodes des Marseillais vs Le reste du monde n’ont pas vraiment convaincu les internautes, déçus par le comportement de beaucoup de candidats. Au centre des histoires, on retrouvait notamment la confrontation musclée entre Jessica Thivenin et Carla Moreau, l’occasion pour les internautes de réaliser à quel point la famille en apparence unie des marseillais se délite peu à peu. Retour sur cette histoire avec en prime l’avis d’Alix sur la question, elle qui connait bien les candidats et qui a donc donné son avis.

Une confrontation d’entrée de jeu !

Si les Marseillais ont déjà gagné trois fois la coupe (contre une seule fois pour le reste du monde) c’est parce qu’ils partent avec un avantage conséquent : ils se connaissent et s’apprécient. De son côté, l’équipe du reste du monde change chaque année. Si on retrouve généralement certains candidats (comme Milla Jasmine ou Nikola Lozina, les emblématiques), la famille accueille pour chaque édition de nouveaux membres (et cette année c’est un festival avec Angèle, Marvin, Antoine, Mélanie, Ricardo ou encore Nehuda qui n’y avaient encore jamais participé).

Se connaître et s’apprécier, c’est un énorme avantage pour les épreuves. Mais les marseillais sont vraisemblablement en train de mettre de côté cet atout puisque rien ne semble plus aller entre eux. L’équipe était déjà fragilisée par la relation tumultueuse entre Maeva Ghennam et Greg Yega. Pour cette nouvelle édition, les deux candidats sont tout simplement en guerre. Ils ne peuvent pas se parler sans s’énerver, hurler, et cela porte préjudice à l’équipe. Il n’y a qu’à voir la deuxième épreuve collective pour s’en convaincre : enfermés dans une caisse où ils devaient attraper le plus de billets possibles, les anciens amoureux se sont violemment disputés. Résultat : le reste du monde s’est offert sa première victoire.

Une guerre entre Carla et Jessica enfonce le clou

Mais Maeva et Greg ne sont pas les deux seuls candidats à mettre en cause. En effet, rien ne va plus entre Jessica et Carla. Les deux mamans se sont violemment disputées dès leur arrivée dans la villa. Jessica reproche à la maman de Ruby son comportement au nouvel an (il y a sept mois, donc) et lui indique qu’elles ne sont plus amies. Pire encore, Jessica affirme haut et fort que personne n’aime Carla et que les autres participants la côtoient uniquement car elle est la compagne de Kévin Guedj. Ambiance. Mais Carla s’en sort gagnante, car félicitée par le public pour sa maturité.

Bien des rancoeurs semblent se libérer et s’exprimer, de quoi nous laisser penser que cette famille n’est pas si unie que ce que nous croyions. Et cela laisse le champ libre, potentiellement, au reste du monde de briller et de rattraper leur retard. Car si l’équipe ne soulève pas la coupe cette année, les marseillais creuseront encore plus leur avance.

Alix donne son avis sur la famille des Marseillais

Les Marseillais, Alix les connait. Et si la famille n’est plus aussi unie qu’auparavant, les candidats forment cependant un groupe relativement sectaire dans lequel il est parfois dur de se faire une place. Et la jeune femme est bien placée pour en parler, elle qui ne s’est jamais sentie bien accueillie. C’est simple, elle s’est uniquement rapprochée de Maeva, sa seule amie.

Un internaute lui a posé la question suivante sur Instagram : « Que penses-tu du fait que tout les marseillais à part Maeva soient hypocrites avec Carla« . Et l’ex de Benjamin a donné son avis sans détour :

« Ils sont pas spécialement hypocrites avec Carla. Moi je pense qu’ils ont tous des rancoeurs les uns envers les autres sur des petites choses, comme on a entre amis, et qu’il y a beaucoup de non-dits, voilà. C’est peut-être pas une mauvaise chose qu’ils se disent ce qu’ils pensent les uns des autres, comme ça l’abcès est crevé et voilà c’est fini« .

On se demande en tout cas ce que la saison nous réserve. Vous pouvez découvrir tous les épisodes inédits chaque soir, du lundi au vendredi, sur W9, à partir de 19h50.