Selon George R.R. Martin, cette scène de Game of Thrones est à vomir, ce serait même pour lui la pire de tous les temps dans la série !

Les fans de Game of Thrones ont été très déçus par la fin de la série et ont voulu une alternative !

A l’époque de la série, et plus particulièrement sur les dernières saisons de Game of Thrones, le public fidèle de la série s’est montré particulièrement attentif et voulait une fin digne de son nom pour les personnages principaux mais aussi pour les domaines que l’on a pu découvrir pendant plusieurs saisons. Les fans ont même été nombreux dans tous les pays du monde à organiser des débriefings de chaque épisode pour évoquer chaque scénario d’épisode, mais aussi les incohérences que l’on pouvait retrouver, et enfin pouvoir anticiper sur les prochains épisodes et les événements de la série.

Il faut dire qu’étant inspirée d’une série de livres écrits par George R.R. Martin qui a fait un très gros carton dans le monde, certains téléspectateurs de la série diffusée sur HBO qui avaient déjà lu l’histoire fascinante de Game of Thrones se faisaient déjà une idée très claire du scénario des épisodes avant même leur diffusion.

Selon un test de personnalité, si j'étais un personnage de #GameOfThrones, je serai #TywinLannister Donc quand on me sort des "présente toi si tu penses faire mieux que Macron", ça me fait rire 😂 Moi, un pantin de Président ? Jamais. Monarque absolu de droit divin ou rien 👑 pic.twitter.com/snowhQMdc7 — 〽️ylas_Ŧweet (@Mylas_Tweet) October 21, 2020

Mais concernant cette dernière, il est très intéressant de savoir ce que peut en penser le principal intéressé qui a créé tout cet univers incroyable et qui n’a pas encore fini de faire parler de lui : George R.R. Martin.

Le créateur de Game of Thrones balance tout sur la pire scène de la série !

On se doutait bien que George R.R. Martin admirait la série, mais il est normal que certaines scènes ne lui aient pas plus lorsqu’il a consulté les épisodes diffusés sur HBO. Ce dernier s’est confié dans un livre nommé Fire Cannot Kill a Dragon écrit par James Hibberd qui évoque de nombreux aspects de la série Game of Thrones.

Game of throne en tt tout sa pour vous rappeler que elle fait partit du top 5 des meilleurs serie ! #GameofThrones pic.twitter.com/0bWmTjjFIl — 𝝝𝗦𝗟𝗘𝗬𝝠 🧞‍♀️ (@osleyaaaa) October 14, 2020

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la confidence de George R.R. Martin est plutôt surprenante. En effet, si certains fans ne portent pas dans leur cœur des scènes de la dernière saison, l’auteur de Game of Thrones est revenu quant à lui sur une scène de la première saison de la série.

Dans cette scène, on peut voir le roi Robert Baratheon chasser avec trois autres personnages. En effet, dans le livre ce dernier part à la chasse et se fait encorner par un sanglier. C’est après l’avoir ramené au château qu’il décède. Mais si l’auteur des livres n’a pas écrit en détail la chasse royale, il avait bel et bien en tête une grande chasse avec plusieurs centaines de personnes. Malheureusement, dans la première saison de Game of Thrones, les moyens financiers de HBO étaient un peu plus limités que par la suite. Il était alors très compliqué d’intégrer le nombre de figurants nécessaires, mais aussi des pavillons et tous les autres accessoires qui constituent une réelle chasse royale.

Le "Titanic Studios" de Belfast était emblématique de #GameOfThrones : l'aventure y avait débuté et s'y était achevée. De nbx scènes de la S8 (l'attaque de Port-Réal) y avaient été tournées. HBO en est parti, et pose ses valises à Leavesden Studios (Watford), au Nord de Londres pic.twitter.com/WhqGIv5LZf — La Garde de Nuit (@gardedenuit) October 17, 2020

Mais bien heureusement, le créateur de Game of Thrones a donc davantage fait une remarque qui concerne une scène qui peut paraître anodine face à l’ensemble de l’intrigue que constitue toute histoire de la série. Les fans attendaient quant à eux des explications sur des scènes très controversées dans la dernière saison, où notamment certains jeux d’acteurs sont très clairement remis en cause par les fans de la série. Le budget d’un épisode étant passé de 6 à près de 15 millions de dollars par épisode, on imagine bien que les moyens ne devaient pas manquer !