Scènes de ménages : exclusif, tout ce que vous devez savoir sur Louise et Jalil, le nouveau couple

Alors que certains auraient pu croire à tort que la fameuse série de M6, Scènes de ménages, allait pouvoir s’arrêter, on a pu découvrir qu’il n’en était rien et que la série se portait en réalité à merveille. Pourtant, il faut bel et bien avouer que l’on aurait pu penser que la série avait eu une durée bien trop longue, et que les téléspectateurs allaient pouvoir s’en lasser rapidement. Mais dans la réalité, il est vrai de constater qu’il n’en est rien et les téléspectateurs ont donc été plutôt très nombreux à montrer leur enthousiasme quant à la toute nouvelle saison qui devrait être bientôt diffusée sur M6 d’ici à quelques jours.

En effet, avec la crise sanitaire liée au coronavirus qui a pu faire un très gros carnage en France, mais aussi partout ailleurs dans le monde, personne n’aurait pu penser une seule seconde que la production de la série Scènes de ménages allait pouvoir faire tout le nécessaire pour proposer une aussi bonne saison que celle que l’on a pu voir cette année encore, et celle de l’an prochain promet encore d’être assez dingue, comme on a pu le voir dans les dernières annonces qui ont été réalisées.

Mais si on ne cesse de parler de la nouvelle saison qui va être diffusée sur M6, ce n’est pas un hasard ! En effet, il se trouve que l’on va pouvoir cette année encore voir l’arrivée d’un tout nouveau couple qui devrait tenir toutes ses promesses. Si vous êtes friand de nouveautés, alors, accrochez-vous bien à vos sièges, car vous allez vraiment avoir le souffle coupé !

Scènes de ménages : un nouveau couple pour relancer les audiences ?

Les rumeurs sont assez nombreuses concernant la série mythique diffusée sur la chaîne M6, à savoir Scènes de ménages. En effet, on aurait clairement pu penser que si la chaîne avait pu décider d’accueillir un tout nouveau couple dans la série, ce serait pour des questions d’audience, mais dans la réalité il n’en est rien, bien au contraire ! En effet, la série n’a jamais été aussi populaire et on peut la voir encore une fois dans les audiences qui restent malgré tout assez excellentes.

Toutefois, si Claudia Mongumu et Ryad Baxx, qui vont pouvoir incarner directement Louise et Jalil, entrent dans la série Scènes de ménages, c’est pour une raison qui est bien précise. En effet, avec une première diffusion prévue pour le 23 août, cela devrait faire vraiment beaucoup de bruit et on imagine que les français vont être nombreux à être au rendez-vous !

Une diffusion à venir pour le couple dès la fin du mois d’août

Si vous vous trouvez encore en vacances et que vous pensiez pouvoir rester tranquillement sans regarder la télévision, alors sachez que vous risquez de rater le début de la toute nouvelle saison de Scènes de ménages qui devrait être vraiment assez exceptionnelle, c’est le moins que l’on puisse dire.

En effet, on va pouvoir voir la toute première apparition de ce couple déjà mythique le lundi 23 août à partir de 20H30 : autant dire tout de suite que le rendez-vous a été pris directement pour tous les fans de la série qui ont désormais hâte d’en savoir un peu plus sur ce couple qui va faire couler beaucoup d’encre…